金鐘國、秋成勳、ZICO來台拍綜藝！穿「宮廟背心」接地氣造型曝光

ZICO（左起）、秋成勳、金鐘國來台拍攝《真男人的旅行法2》。（圖／friDay影音提供）

韓綜《真男人的旅行法》第二季10日來台展開，由第一季成員秋成勳、金鐘國攜手新成員ZICO，一下飛機便馬不停蹄投入拍攝，首站特別選在遠傳friDay影音所在的遠傳電信總部，現場早已聚集大批粉絲與員工熱情迎接，歡呼聲此起彼落，氣氛宛如小型粉絲見面會，讓三人又驚又喜。

為歡迎三位嘉賓到訪，電信公司特別送上近年爆紅、極具台灣特色的客製化宮廟背心，並依照三人鮮明形象設計專屬稱號，包括秋成勳的「性感秋山」、金鐘國的「蛋白質怪物」以及ZICO的「音樂惡童」。三人收到後愛不釋手，甚至前往下一站時仍捨不得換下。

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《真男人的旅行法 in 九州》曾在遠傳friDay影音整體排行第二、綜藝排行冠軍的亮眼成績，甚至一度超越長年穩居平台綜藝人氣王的《Running Man》，讓金鐘國笑說未來要更加努力。隨後電信公司再依照三人的個別喜好送上專屬伴手禮，包括秋成勳喜愛的鳳梨酥、金鐘國偏好的阿里山咖啡，以及送給ZICO的台灣知名噶瑪蘭威士忌，貼心安排讓三人驚喜不已。最後，還獲頒象徵冠軍榮耀的紀念獎牌，也讓金鐘國感動直呼：「真的很感謝！」

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