金鐘女星出事了！左眼受傷「眼球中有傷口」起床還流膿 緊急送醫求助

記者趙浩雲／台北報導

于子育。（圖／CATCHPLAY+提供）

藝人于子育近日健康亮紅燈，她今（8日）在社群平台透露，這兩天左眼持續刺痛，早上起床甚至出現流膿情況，緊急前往眼科檢查後，才發現左眼黑眼球中央有傷口，所幸及早就醫處理，未釀成更嚴重後果，也提醒外界近期天氣變化大、外出須特別注意眼睛與身體狀況。

于子育在限時動態中分享戴著毛帽與口罩的近況照，坦言一開始只是覺得眼睛不適，沒想到隔天症狀加劇，甚至伴隨分泌物，讓她直呼「嚇壞了」，檢查後醫師確認是角膜受傷所致，所幸發現得早，已開始治療。

廣告 廣告

她也感性提醒粉絲，「靈魂之窗不可忽略」，呼籲大家若有異狀一定要及早就醫，並提到近日寒流來襲、外頭風沙大，天氣忽冷忽熱，都是造成身體不適的潛在原因，最後也不忘祝福大家一切健康平安。

于子育左眼受傷流膿。（圖／翻攝自IG）

除了眼睛狀況，于子育稍早也分享自己的日常調養方式，表示寒冬起床除了基本早餐，還會補充滴雞精與營養食物，幫助恢復元氣，也貼心叮嚀粉絲出門務必穿暖，照顧好身體。

消息曝光後，粉絲紛紛留言關心，祝她早日康復，于子育則以正面態度回應，表示已妥善治療，會好好休息，感謝大家的關心與祝福。

更多三立新聞網報導

《群星會》女星76歲長這樣！陳美鳳曬兩人合照「婆媳重逢」私下相處曝光

林光寧紀念會小物曝！資深女星見蕭敬騰、Summer嘆：支持代理孕母合法

陳珮騏罕見動怒！開轟「作亂的人」秀下限 重砲下最後通牒：請自重

辛柏毅墜海失聯！台八男星不忍聲援「上尉，加油」 一排網友雙手合十

