金鐘女星剪掉20公分長髮 網驚艷：像廣瀨鈴

袁漠遙為戲落髮，花絮照曝光。（圖／周子娛樂提供）





金鐘入圍潛力新星袁漠遙為了新作品《終點起》，大膽剪掉20公分長髮，她暌違13年變身短髮造型。有著「十頭身比例」的她，剪去長髮後臉型更加小巧，五官也更精緻立體。近日她在社群媒體驚喜公開短髮造型，照片一曝光，粉絲立刻留言：「太適合了！」、「有點像廣瀨鈴」。

袁漠遙為了新作品《終點起》，大膽剪掉20公分長髮。（圖／周子娛樂提供）

袁漠遙為了新作品《終點起》，大膽剪掉20公分長髮。（圖／周子娛樂提供）

袁漠遙今年憑《第一次遇見花香的那刻2》入圍金鐘獎最具潛力新人，她以一頭俐落長髮亮相，這次為新作品落下長髮，談起剪髮的當下，袁漠遙分享自己其實在發抖，她表示：「是因為太緊張了。」她也透露其實剪下留了13年的長髮不會心痛，反而很期待見到新的自己。「遙」身一變短髮後，劇組的大力稱讚也讓她瞬間卸下緊張感，她透露：「大家給短髮的我滿滿的情緒價值，讓我整天都開心到不行，覺得為了角色做出改變，真的很值得。」

廣告 廣告

從國小以來幾乎都維持長髮，袁漠遙坦言長髮對自己有特殊意義，她表示：「除了習慣，也是因為我喜歡騎馬時，髮絲隨風飄動的樣子。」不過剪短後，她也觀察到一個有趣變化：「很多人說短髮會上癮，我喜歡短髮，但我也還是很喜歡長髮的樣子。」她也笑說長髮其實很難整理：「我有自然捲，所以整理起來很災難，我都懶得吹頭髮。」被問到短髮是否讓外形更銳利或清純，她則認為：「我本來就蠻多變的，也有很豐富的情緒，一一對應在不同的人、不同事件上。」

袁漠遙全新造型亮相，短髮陽光又減齡。（圖／周子娛樂提供）

袁漠遙全新造型亮相，短髮陽光又減齡。（圖／周子娛樂提供）

至於親友的反應，袁漠遙笑說：「家人還沒看到。」但身邊朋友第一眼見到新造型，都驚呼她變得更陽光、更減齡，甚至有人形容她彷彿成了日系美少女。她也幽默補充：「是日系美男子吧！開玩笑的啦。但整體感覺確實親和許多，也好像更明亮了一點。」短髮造型一在社群曝光便瞬間掀起熱議，大批網友留言盛讚：「太美了吧，超日系」、「短髮太適合你了」，甚至有人直呼：「有點像廣瀨鈴短髮時的感覺。」



【更多東森娛樂報導】

●袁漠遙專訪2／墜馬「後腦勺著地」 驚悚過程全說了

●金鐘60／牽馬走紅毯？袁漠遙入圍超忐忑 她建議：把大家當草

●最強新人同框！牧森無緣金馬「鬆一口氣」 先安慰媽媽

