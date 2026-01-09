金鐘女星起床「左眼突流膿」！于子育嚇壞：眼睛疾病不可逆

于子育起床「左眼突流膿」被嚇壞。（翻攝于子育IG）

于子育這前幾天左眼刺刺的，起床發現左眼突發炎流膿被嚇壞，連忙到診所檢查發現「黑眼球中有傷口」，還好即時處理，她分享直呼：「眼睛的疾病不可逆，想呼籲大家保護好自己的靈魂之窗，免得受傷了後悔來不及。」

她從小眼睛就很好，這次突發狀況確實被嚇到，就醫後目前狀況已好轉許多，也沒有不正常的分泌物，「有乖乖按時點藥水跟眼藥膏，也會複診追蹤檢查。」她也呼籲，現在人使用眼睛很頻繁，都要保護好眼睛，讓看出去的視界永保美好。

于子育呼籲大家保護好自己的靈魂之窗。（翻攝于子育IG）

于子育原藝名琇琴，與錦雯組成錦繡二重唱，曾入圍金曲獎最佳重唱組合，跨足戲劇圈後深耕，以《俗女養成記》奪下金鐘戲劇節目女配角獎，近期電視劇作品《親密之海》突破演出，飾演愛到卡慘死的萬年小三，精湛演技讓人印象深刻。

