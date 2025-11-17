金鐘封帝鳳小岳領軍跨年舞臺 高雄夢時代釋出第三波「鍍金卡司」
高雄跨年晚會閃耀金光！高雄市政府公布「2026雄嗨趴」第三波卡司，金鐘影帝鳳小岳、金曲饒舌強將熊仔與金曲客語女聲邱淑蟬將攜手登上夢時代舞臺，以搖滾、嘻哈到客語音樂三種截然不同的風格輝映跨年夜，為港都掀起最具故事性的音樂狂潮。
↑圖說：鳳小岳率全新樂團「鳳小岳&壓克力柿子」首登高雄夢時代跨年舞臺，將帶來未公開新歌與滿滿能量（圖片來源：年代提供）
市長陳其邁表示，高雄是一座「以音樂說故事」的城市，今年跨年特別邀來三組金獎級音樂人，透過語言與曲風的跨界與融合，為高雄書寫新的城市節奏。他也邀請全臺樂迷跨年夜到場，一起從每段旋律中感受高雄的能量。
剛於第60屆金鐘獎封帝的鳳小岳，此次帶著新團「鳳小岳&壓克力柿子」首度挑戰跨年舞臺。橫跨戲劇與音樂領域的他，過去憑專輯《柒》入圍金曲最佳新人，展現強大創作能量。今年正式圓夢組團並完成北中南巡演，樂團也將在高雄公開全新未發表歌曲，以滿滿驚喜迎接2026。鳳小岳笑說，高雄觀眾的熱情始終讓他印象深刻，他也形容心中的高雄，就像歌曲《只想對你唱首鄧麗君》裡的溫柔氣息；這次將以最具爆發力的搖滾現場回應粉絲期待。
↑圖說：熊仔重製自己十年前發行的首張專輯，用嘻哈能量嗨翻高雄跨年舞臺。（圖片來源：年代提供）
金曲饒舌才子熊仔則以代表作《買榜》走紅全臺，作品累積三千萬點閱的氣勢加上金曲作詞肯定，使他成為嘻哈音樂的重要指標。迎接出道十週年，他將首張專輯《無限》全面重製為《∞➔0》，重新解構作品並賦予新生命。熊仔說，這一年對他是「巨變」的一年，像是重新與十年前的自己擁抱，也希望2026能與家人同行。他首次登上夢時代跨年舞臺，將以全新曲目點燃現場，也笑祝粉絲「投資成功、身體健康、繼續熱血」。
↑圖說：出身高雄六龜的邱淑蟬將以溫柔客語歌聲，唱響高雄跨年夜溫暖時刻。（圖片來源：年代提供）
本次卡司中最具「在地味」的，是來自高雄六龜的金曲客語歌手邱淑蟬。以溫柔細膩的嗓音和深具故事性的旋律擄獲樂迷，她始終希望讓更多人透過音樂看見母語魅力。第一次登上高雄跨年，她坦言緊張，卻想到家人會在電視前為她加油就覺得踏實。談到家鄉，高雄女兒的她滿是熱情，還不忘推薦美濃甜點與德民市場羊肉爐等必吃美食。她承諾將以最真摯的歌聲替2025畫下溫暖句點，陪伴市民迎接嶄新一年。
繼告五人、八三夭揭曉登場後，「2026雄嗨趴」再釋出金鐘影帝、金曲饒舌與客語女聲的三重驚喜。跨界金獎陣容將於12月31日晚間7點在夢時代前時代大道集結，用音樂打開語言邊界，打造高雄最熱血、最真摯、最具故事性的跨年夜。
