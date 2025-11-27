金鐘導演領軍！高雄影像交流會 帶青年直攻專業現場

▲高雄市政府青年局透過補助計畫，支持溺斃巨人有限公司推動「看不見電影院實驗室」，助力高雄影視發展環境日趨完善。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄影視產業再添動能！高雄市政府青年局透過「114年度補助創業育成機構及青年職涯發展活動計畫」，支持溺斃巨人有限公司推動「看不見電影院實驗室」，昨（26）日下午於左營區建業新村舉辦「Open Day：影像產業交流會」。活動集結聲音、剪輯、動畫及器材協力等約30位影視專業工作者交流對話，從課程內容、作品養成到產業趨勢共同探討南部影像職涯的下一步，協助青年建構專業能力並深化產業串聯，打造更友善的影像創作與就業環境。

▲青年局主任秘書吳淑慧（左）出席活動，除傾聽產業現況與創作者需求，也期盼強化公部門與產業界的合作關係。

青年局長林楷軒表示，為擴大育成機構的培力量能，以「公私協力」為核心策略，透過補助機制支持民間團隊推動青年育成計畫，協助青年在專業學習、作品累積、人脈拓展與實務操作上獲得更完整的支持，進而順利銜接產業職涯。他舉例，本次影像育成正是公部門與產業共同投入的成果，共同打造更友善、更具發展性的青年職涯基地。

▲「看不見電影實驗室」以實作導向方式孕育青年創作者，連續三年獲青年局肯定支持補助。

「看不見電影院實驗室」採實作導向累積青年創作能量，讓學員透過專案磨練技術、理解敘事節奏與光影語彙。今年課程首次聚焦產業實務，邀請剪輯師、聲音師、動畫師與器材協力等專業創作者分享現場經驗，從技術面延伸到創作思考，帶領青年理解影像工作的專業深度與跨域協作模式。

本次交流活動由孫介珩導演領銜，他以作品《聽海湧》榮獲第60屆金鐘獎迷你劇集（電視電影）導演獎，並與團隊將多年現場經驗轉化為培力計畫核心。透過專案實作，青年能近距離觀摩專業影視團隊的運作流程、場務協作與職人精神，不僅累積作品，也在創作中探索故事與自我風格，逐步形塑南部影像創作者群體，開啟更多元的職涯可能性。

▲近年影像領域需求持續攀升，青年局透過新媒體人才培育與青年創業補助，鼓勵青年投身影像創作與就業。

此次交流會由青年局主任秘書吳淑慧代表出席，除傾聽產業需求，也期盼強化公部門與影視界的合作關係，共同營造高雄更具支持性的創作環境。活動亦呼應市府「打造高雄成為青年友善城市」施政願景，並獲青年局「114年度補助創業育成機構及青年職涯發展活動計畫」支持。青年局將持續推動影像創業扶植、人才培育與資源整合，讓南部影像能量持續擴張。

青年局表示，影像與新媒體需求持續攀升，未來將整合創業輔導、職涯發展與影視資源，並透過新媒體人才培育、青年創業補助等政策，協助青年投入影像創作與就業。本次交流會也提供新世代創作者與產業界直接對接的平台。青年局將持續深化與在地產業鏈合作，協助青年在高雄扎根、累積實力，使影像成為承載城市文化、向世界發聲的重要力量。更多資訊請至青年局官網查詢，或追蹤官方FB、IG、LINE（@youth.kcg）掌握最新活動訊息。（圖╱高雄青年局提供）