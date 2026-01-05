金鐘影后劇中決心性別轉換！卻突然「領便當」 安心亞喪母崩潰人間蒸發

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

醫療愛情影集《整形過後》最新劇情中，金鐘影后劉瑞琪飾演晚年決心完成性別轉換，卻不敵病魔離世的「永馨」，成為《整形過後》第7、8集中最讓觀眾心碎的一條情感線。劉瑞琪希望觀眾看到的永馨，即使病痛纏身、即使在面對完成性別重置手術的決心與惶恐時，「呈現出來的永遠是一道溫暖的光，這是她留給蘇菲的愛。」

《整形過後》劉瑞琪（左2）晚年冒險性別重置。（圖／六魚文創提供）

談及詮釋永馨在「手術風險」與「生命延續」之間的沉重抉擇，劉瑞琪坦言，自己一開始其實無法理解，「為什麼有人非要冒著生命危險去做這樣的手術？」為了走進角色，她大量觀看當事者的影片分享，才逐漸理解那份來自內在認同的迫切與痛苦。

至於安心亞則在母親離世後徹底崩潰，陷入重度憂鬱、甚至一度人間蒸發，是温昇豪飾演的「江浩宇」在KTV找到獨自唱歌爆哭的她，無對話直接走上前緊緊抱住，成為她在失去母親後唯一的支撐。安心亞分享，兩人在路邊回憶母親的戲是她在本週劇情中最難抽離的一場，導演要求完全不同於她原先預期的情緒處理方式，比起情緒全面潰堤，呈現的反而是另一種壓抑後的釋放，「在挑戰時覺得很新鮮，壓力其實蠻大的，但演完之後反而收穫很多。」這一幕不只呈現失去至親後的孤獨，也讓江浩宇與蘇菲之間的情感連結，悄悄走向更深一層。

《整形過後》徐千京（中）心疼角色：「真心喜歡一個人，不會因為對方鼻子高一點、眼睛大一點就更愛她。」（圖／六魚文創提供）

最新劇情另一共情看點，夢多（大谷主水）飾演的「德明」無視伴侶徐千京的意願，逕自依照個人喜好替對方挑選胸部假體，引爆診間衝突。張榕容飾演的整外女醫「楊雅頌」當場冷回：「手術你來就好，我幫你做一個很舒服的胸部。」一語戳破控制型愛情，瞬間在網路炸鍋，而徐千京也心疼角色「若青」，直言：「如果是真心喜歡一個人，不會因為對方鼻子高一點、眼睛大一點就更愛她。」

劇中夢多在健身房端詳自己與徐千京的「完美體態」，神情滿是自信與得意，將角色的自戀與盲點展露無遺。夢多坦言，這場戲其實最難的不是體能，而是心理狀態，「在健身房時我只專注自己的身體與肌肉進步，卻完全忽略了伴侶其實不想改變，要把這種過度愛自己、卻看不見對方感受的狀態演出來，是這次最大的挑戰。」首次與夢多合作的徐千京也分享，原以為對方嚴肅、有距離感，實際合作後才發現夢多相當投入又貼心，「他是一個很有親和力、也很熱心的演員。」





