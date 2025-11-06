金鐘影后楊謹華47歲凍齡全身零贅肉！5招日常保養技巧公開，長年不復胖戒「這一物」

【文／Beauty美人圈．LISA】

等了整整 18 年，楊謹華終於在金鐘 60 上以《影后》榮獲 戲劇節目女主角獎，這場圓夢時刻不僅讓無數粉絲熱淚盈眶，也再次見證她的實力與魅力。當晚 47 歲的她一登台就驚艷全場，從膚況、體態到氣場幾乎零死角，就連舉手投足間都散發著優雅自信，讓「楊謹華太美了」瞬間登上 Threads 熱搜。許多網友也紛紛好奇：年過 40，究竟怎麼保養才能像楊謹華一樣「近看也無懼高清鏡頭」？ 本篇就要帶你揭曉她的日常保養秘訣，從肌膚管理到生活習慣，教你如何養出不輸女神的好膚質和體態。

楊謹華凍齡保養秘訣：一天只吃兩餐

其實楊謹華並不會嚴格節食或刻意忌口，但她有一套屬於自己的聰明飲食節奏。她一天只吃午餐和晚餐，午餐控制在八分飽，晚餐則習慣在下午 6 點前解決，讓身體有足夠時間消化代謝。在食材選擇上，她刻意減少精緻澱粉的攝取，改以馬鈴薯或南瓜取代，兼顧飽足感與營養。如果早上感到飢餓，她也不勉強進食正餐，而是簡單吃些水果，輕盈不負擔。這樣的飲食習慣，讓她能自然維持穩定體態，也養出好氣色。

其實楊謹華並不會嚴格節食或刻意忌口，但她有一套屬於自己的聰明飲食節奏 圖片來源：IG@cheryllovel0ve

楊謹華凍齡保養秘訣：想瘦得快先「戒湯」

楊謹華過去在專訪中也曾坦言，自己其實不愛運動，能長年維持零贅肉的好體態，靠的就是「飲食控制」！其中她特別強調，想瘦得快就要先戒「湯」。過去的她可是公認的「湯怪」，但在飲控期間幾乎不碰火鍋湯、濃湯或高油湯底，避免攝取隱藏熱量與過多鈉分導致水腫。除此之外，她也會晚餐不吃澱粉，而在白天以南瓜或半碗飯作為健康碳水來源，達到營養均衡又不造成負擔。

楊謹華過去在專訪中也曾坦言，自己其實不愛運動，能長年維持零贅肉的好體態，靠的就是「飲食控制」 圖片來源：IG@cheryllovel0ve

楊謹華凍齡保養秘訣：皮拉提斯雕塑曲線

近年楊謹華熱愛皮拉提斯運動，甚至還成為器械皮拉提斯的代言人！皮拉提斯屬於強調核心穩定與肌肉延展的訓練方式，不僅能幫助體態更挺拔，也能讓身形線條更精緻、緊實。透過長期練習，楊謹華不僅強化了核心肌群，也讓身體線條自然散發柔韌與力量的平衡感，展現 47 歲依然輕盈優雅的好身材。對於不愛激烈運動、又想雕塑曲線的人來說，皮拉提斯可說是最適合的保養運動之一。

近年楊謹華熱愛皮拉提斯運動，甚至還成為器械皮拉提斯的代言人 圖片來源：IG@cheryllovel0ve

楊謹華凍齡保養秘訣：飯後喝杯蔬果汁

除了平常控制食量只吃八分飽，楊謹華也會在飯後來一杯蔬果汁補充纖維與微量營養素。她偏好簡單的天然組合，例如紅蘿蔔＋檸檬＋蘋果，既能幫助腸胃蠕動、促進代謝，又有助於避免脂肪堆積。她也特別提醒，蔬果汁絕對不能加糖，才能真正發揮輕盈養身的效果，讓身體維持清爽、線條不輕易鬆垮。

除了平常控制食量只吃八分飽，楊謹華也會在飯後來一杯蔬果汁補充纖維與微量營養素。 圖片來源：IG@cheryllovel0ve

楊謹華凍齡保養秘訣：坐的時候絕不翹腳

楊謹華的凍齡關鍵，其實藏在日常生活的細節裡。她曾提到「除非拍照，否則不翹腳」，且已經持續兩、三年這個習慣！翹腳容易造成骨盆歪斜、下半身水腫與線條不對稱，長期下來不僅體態會變形，還可能讓腿部變粗、出現代謝不順等問題。楊謹華表示保持正確坐姿，不僅讓體態更挺拔、氣質自然提升，也有助於延緩下半身浮腫與鬆弛，是她維持優雅線條的「無聲保養秘訣」。

楊謹華的凍齡關鍵，其實藏在日常生活的細節裡。 圖片來源：IG@cheryllovel0ve

