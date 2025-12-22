金鐘影后為戲瘦4公斤 認「罩杯空虛」：本來就不大

《整形過後》李曼唯「Emma」（左）主動吻了曾向鎮（右）。（圖／六魚文創）

金鐘影后劉瑞琪在《整形過後》詮釋做切胸手術的女性，戲中動完平胸手術後，必須穿著壓胸緊身背心，劉瑞琪笑說：「本來胸部就不大，又瘦了4公斤，穿原本準備的背心整個很空虛，只好請服裝換更小的尺寸才有壓力感。」劉瑞琪意外發現「其實沒有胸部蠻好的，不用穿不舒服的女性內衣。」日前她在社群分享帥氣西裝照，觸及人數比以往她發文多十倍，帥炸網友，更都以為她真的去做平胸手術了。

《整形過後》林育品「阿喜」（上）親自為艾怡良（下）沐浴，見胸前縫合疤痕情緒崩潰。（圖／六魚文創）

而金曲歌后艾怡良首次跨足戲劇，在《整形過後》第3、4集中挑戰「大體戲」，在胸前畫上解剖後縫合的特效妝，親自躺上冰冷檯面，成為全劇最令人屏息的畫面之一。劇中「生財奶」演出片段，更是在全社群平台累積點閱率突破300萬人次，被觀眾看好能拿下明年金鐘獎戲劇節目女配獎的入場券。

廣告 廣告

《整形過後》劉瑞琪（右）坦白與曹蘭（左）曾是一對戀人。（圖／六魚文創）

與艾怡良對戲的林育品（阿喜），在劇中同樣挑戰高強度情緒場面。阿喜回憶第一次看到完成大體化妝的艾怡良時，直呼好不習慣：「她真的太白了，一開始我甚至不太敢看她。」在情緒已經極度拉扯時，導演又給了更大的挑戰，要求她邊替Hana化妝、邊唱〈Forever Young〉。阿喜苦笑說：「我當場嚇死，那首歌在現場單曲循環播了成千上萬次，每唱一次，我努力藏好的情緒就又被翻開一次。」成為拍攝過程中最難以抽離的一場戲。

《整形過後》第3、4集中，情感線全面失控，最讓粉絲小鹿亂撞的，莫過於李曼唯（Emma）主動親吻曾向鎮的關鍵一幕，純粹又勇敢的情感流動，引發網友討論。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

澳洲伊朗裔夫妻中4.7億元樂透頭獎！「1考量」騙孩子只有47萬元

余家昶擋刀身亡！友人淚揭鄭捷案「你說會挺身而出」：10年前的話兌現了

林聰明沙鍋魚頭湯裡有「超大蟑螂」！消費者吃一半崩潰想吐 業者道歉了