金鐘影后為戲瘦4公斤 認「罩杯空虛」：本來就不大
金鐘影后劉瑞琪在《整形過後》詮釋做切胸手術的女性，戲中動完平胸手術後，必須穿著壓胸緊身背心，劉瑞琪笑說：「本來胸部就不大，又瘦了4公斤，穿原本準備的背心整個很空虛，只好請服裝換更小的尺寸才有壓力感。」劉瑞琪意外發現「其實沒有胸部蠻好的，不用穿不舒服的女性內衣。」日前她在社群分享帥氣西裝照，觸及人數比以往她發文多十倍，帥炸網友，更都以為她真的去做平胸手術了。
而金曲歌后艾怡良首次跨足戲劇，在《整形過後》第3、4集中挑戰「大體戲」，在胸前畫上解剖後縫合的特效妝，親自躺上冰冷檯面，成為全劇最令人屏息的畫面之一。劇中「生財奶」演出片段，更是在全社群平台累積點閱率突破300萬人次，被觀眾看好能拿下明年金鐘獎戲劇節目女配獎的入場券。
與艾怡良對戲的林育品（阿喜），在劇中同樣挑戰高強度情緒場面。阿喜回憶第一次看到完成大體化妝的艾怡良時，直呼好不習慣：「她真的太白了，一開始我甚至不太敢看她。」在情緒已經極度拉扯時，導演又給了更大的挑戰，要求她邊替Hana化妝、邊唱〈Forever Young〉。阿喜苦笑說：「我當場嚇死，那首歌在現場單曲循環播了成千上萬次，每唱一次，我努力藏好的情緒就又被翻開一次。」成為拍攝過程中最難以抽離的一場戲。
《整形過後》第3、4集中，情感線全面失控，最讓粉絲小鹿亂撞的，莫過於李曼唯（Emma）主動親吻曾向鎮的關鍵一幕，純粹又勇敢的情感流動，引發網友討論。
