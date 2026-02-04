金鐘影后鍾欣凌拒當句點王 邀孩子進入電影魔法世界

鍾欣凌出席2026台灣國際兒童影展首賣記者會。（公視提供）

2026台灣國際兒童影展（TICFF）邁入第12屆，今（4日）舉行首賣記者會，邀請金鐘影后鍾欣凌參與。本屆以「Tiffi 開箱事務所」為主題，邀請孩子們和影展寶寶Tiffi一同出發，將於3/27（五）至4/3（五）在台北信義威秀影城、美麗華影城舉行，本週五（6日）12:00開放售票。

鍾欣凌以二寶媽身分分享親子片單，透過兒童影展電影溫柔地帶孩子探索世界、傾聽孩子的心聲。鍾欣凌說：「小朋友處於叛逆期的時候，其實不會聽家長的話，我覺得經由兒童影展，小朋友可以了解自己的身心靈變化。其中，觀摩單元的《我也想談戀愛》，講一位10幾歲的小女生，發現所有的朋友好像都是在談戀愛，自己是不是也應該如此，透過這些影片可以讓孩子了解自己能夠被理解。」

廣告 廣告

她也表示，台灣國際兒童影展選片的這些國家，很多都是她沒去過，例如斯洛伐克、菲律賓和香港，「走入影展就像進入一個魔法世界，跟著電影裡頭上山下海。」

公視副總經理謝玒玲說：「對孩子而言，世界就像一個巨大、尚未拆封的包裹；電影正是引領他們探索世界、開啟視野的最佳工具之一。『Tiffi 開箱事務所』之所以能順利運作，除了策展人對內容品質精準把關，更有賴鍾欣凌協助把美好的作品與理念傳遞給社會大眾。」

《我也想談戀愛》是2026台灣國際兒童影展「觀摩單元：成長事件簿」選映的作品。（公視提供）

鍾欣凌分享與孩子的相處之道，她笑稱：「要先了解孩子喜歡什麼，家長要做功課才能跟他們聊天，不然聊天一問三不知，真的會變句點王。」對於孩子的期許與溝通方式，她說：「希望孩子可以多看多聽多了解，找到自己喜歡的方向。但有時候我越囉嗦、他們越放空，所以我的方法是留一點彼此的空間，讓她們知道，有問題我們都在；她們想獨處，我不硬敲門；她們想分享、我好好聆聽，用她們的語言去溝通，不裝大人也不刻意溫柔。」

策展人郭菀玲說：「本屆兒童影展為服務更多觀眾，首次在雙場地舉辦放映。也特別為4到8歲的小朋友增加選片，透過配音跨越年齡與語言的隔閡。無論孩子正處於哪個成長階段，都能在影廳裡盡情領略電影的魅力。」

2026台灣國際兒童影展精選來自72個國家、92部優質影片，聚焦於廣泛而深刻的兒少議題如情緒、家庭、生命、成長和想像力等，展現世界各地的文化與價值風貌，其中不乏獲國際重要獎項肯定的佳作。

影展將於3月27日至4月3日在台北信義威秀影城、美麗華影城舉行，並於本週五（6日）12:00在全台ibon機台／網路同步開售影展票券，2月6日12:00至3月26日 23:59止早鳥票價100元、4人套票350元。更多資訊請上官網。

更多鏡週刊報導

全球十大！ 布達佩斯節慶管弦樂團將來台揭當代傳奇之聲

動畫配音聲優真實交鋒 天海祐希把帥哥男神拉近「我的領域」

《浩克慢遊》第八季開播 劉克襄感性回憶與王浩一「最後同框」