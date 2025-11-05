金鐘影帝薛仕凌、Lulu 前男友阿達涉逃兵 僅認與「閃兵集團」首腦聯繫

阿達（左1）今前往新北地檢署說明閃兵案。（圖／侯世駿攝）

藝人「閃兵案」持續擴大，繼多位一線藝人如陳柏霖、修杰楷、陳零九等人遭檢警拘提到案後，近期演藝圈又陸續爆出有藝人涉案。金鐘影帝薛仕凌、Lulu 前男友阿達（昌璟翔）以及前 Energy 成員唐振剛等 3 名藝人近日陸續主動前往新北地檢署說明，使該案的偵辦名單持續增加。

據了解，本次主動到案的 3 名藝人與 2 名役男共 5 人中，藝人唐振剛與另外 2 名役男當庭坦承閃兵，檢方訊後予以無保請回。然而，薛仕凌與阿達兩人，雖然坦承曾與閃兵集團首腦陳志明聯絡，但強調並未使用陳志明提供的方式逃避兵役，否認刻意閃兵。

廣告 廣告

檢方認為薛仕凌與阿達的說詞仍待進一步釐清，因此依妨害兵役罪嫌，諭知兩人各以 30 萬元金額交保。檢警將持續針對已認罪者及否認閃兵的藝人進行後續審理與調查。

薛仕凌4日中午前往新北地檢署自首。（圖／ CATCHPLAY+、公視、大慕可可）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

王子偷吃粿粿發道歉文！被抓包「深夜改內容3次」 編輯紀錄全曝光

多人運動1／周湯豪深夜男女同樂被拍 公園綠地吞雲吐霧已違法

全支付傳盜刷！民眾突被刷20筆「損失8萬」 官方4聲明回應