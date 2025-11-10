金鐘影帝陳亞蘭太猛！突宣布「驚人身分」不藏了 捐6位數善款助花蓮
記者宋亭誼／台北報導
榮獲第57屆金鐘獎「戲劇節目最佳男主角」的陳亞蘭，近日當選國立臺灣師範大學管理學院國際時尚高階管理碩士在職專班（GF-EMBA）校友會第二屆理事長，象徵她在「時尚、管理、藝術、公益」多重領域的跨界實踐再寫新頁。陳亞蘭是臺師大GF-EMBA106級校友，自畢業以來幾乎年年回母校參與講座、錄製畢業祝福影片或與在校生交流。她感念母校的啟發與師長指導，也以實際行動回饋學校。
陳亞蘭盼能延續「美」的影響力 讓時尚從「心」出發，她感性表示：「很榮幸獲得各位會員們的推選，接下GF-EMBA校友會第二屆理事長的職務。我要特別感謝第一屆周珊旭理事長與全體理監事的努力，讓校友會在創會階段奠下良好基礎。新會期我將延續宗旨，凝聚所有校友的力量，透過活動與專業串聯，攜手在不同領域開拓更多機會。」
陳亞蘭更強調，「希望讓美與時尚不只是外在的發光，更能在心裡發亮。」未來將推動校友會參與更多社會公益，讓時尚不僅是一門產業，更是一種善的力量。她在新一任會期預計將以社會公益活動揭開序幕，邀請所有校友共同參與。
陳亞蘭求學期間表現優異，曾獲國立臺灣師範大學傑出校友肯定。她將在母校所學的時尚美學與管理思維，運用於歌仔戲創作與製作中，打造出最潮的歌仔戲《嘉慶君遊臺灣》，以創新視覺語言與現代節奏重新詮釋傳統藝術，廣受業界與觀眾讚譽，最終榮獲金鐘獎最佳男主角殊榮。多年來，她致力於推動歌仔戲文化永續傳承，近期並積極籌備結合實境綜藝的創新節目，計畫再次跑透透全台，將戲曲文化帶進生活，用行動實踐時尚美學與傳統文化。
理事會當天，陳亞蘭也展現嘉慶君「體恤民情」的精神，呼籲校友一同為花蓮災情捐款，並拋磚引玉捐出六位數善款，以及號召校友共同參與「公益愛行腳徒步環寶島」行動，以實際行動落實「美在心中、善在腳下」的理念。
陳亞蘭也號召社會大眾報考國立臺灣師範大學管理學院國際時尚高階管理碩士在職專班（GF-EMBA），她認為：「與時俱進，是時尚的精神；持續學習，是人生最美的風景。」邀請對時尚、設計、藝術與品牌經營有熱情的各界菁英，一起回到校園，與她同行，成為下一個時代的時尚領袖。」她提醒本屆報考至10日下午5點截止，該系課程內容涵蓋全球時尚趨勢、品牌經營策略、永續管理等主題，並與海外知名學府合作，規劃國際參訪課程，讓學員親身體驗跨國時尚文化的融合與創新。
