金鐘影帝陳亞蘭徒步募款、「跛腳」六月同行 12萬善款指定花蓮重建

金鐘影帝陳亞蘭（右）表示，走路是最不花錢的運動，六月韌帶撕裂也堅持同行一起行善。台師大GF-EMBA提供

金鐘影帝、台師大國際時尚高階管理碩士在職專班（GF-EMBA）校友會理事長陳亞蘭，今（29日）率領近40位校友們，參與由國立中山大學EMBA發起的第四屆「公益愛行腳・徒步環寶島」活動。此次活動以「我走路我捐款、我走路你捐款、你走路你捐款」為理念，倡導以最真誠的方式，把善意從腳下延伸到全台。GF-EMBA校友會特別響應賑災需求，捐出12萬元給世界展望會，用於支持花蓮光復鄉的災後重建，為受災鄉親帶來實質力量。

陳亞蘭三度參與：徒步行善最接地氣 GF-EMBA臥虎藏龍

陳亞蘭表示，「公益愛行腳」今年已邁入第四屆，她本人更是第三次參與，每一次行走都讓她深刻感受到團結的力量。她分享：「這是一個非常有意義的活動，大家對理念高度認同，因此報名十分踴躍。」

她也笑稱自己的代表作《嘉慶君遊台灣》走入民間、貼近土地，而徒步行善同樣接地氣，「走路是最不花錢的運動，而走在當下、陪伴彼此，是很重要的。」她即便因工作繁忙無法抽出時間鍛鍊體能，仍堅持參與，強調：「只要是有意義的事，我都希望能努力發揚光大。」她肯定GF-EMBA的豐厚能量：「我們臥虎藏龍，不只有金鐘影帝（指陳亞蘭）、金鐘影后（指六月），更有來自各領域的精英，希望能拋磚引玉，讓這個世界因我們而更溫暖。」

陳亞蘭（右）與六月（左）為公益愛行腳活動最年輕「小勇士」送上祝福：行善，是用腳走出來的力量。台師大GF-EMBA提供

六月韌帶撕裂仍堅持同行 小勇士步行修煉感動影帝

本次同行的GF-EMBA理事六月，甫於羽球比賽中受傷造成韌帶撕裂，仍在復原期卻依然選擇踏上公益之路，以堅定意志詮釋了「善」的力量。六月表示，能夠盡一己之力幫助需要協助的團體，極具意義。

她感動地說：「亞蘭姐一直是我非常敬重的前輩，在師大GF-EMBA更是我心中的榜樣。能與正能量滿滿的她同行與學習，是我極大的榮幸。」她也期許自己未來能像學姐一樣，成為MVP百大經理人。

本次活動中最令陳亞蘭感動的，是遇見活動中最年輕的參與者「小勇士」宸鍹（默默），她深受觸動：「對宸鍹來說，走路是一種修煉，是一次又一次向自己發出的挑戰，更像是在用行動說：『我可以。』」她感性表示：「行善不是口號，它需要腳步。每走一步，我們就能替這個社會再發一點光。」



