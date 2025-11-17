金鐘影帝、金曲才子、六龜女兒助陣，高雄跨年卡司加碼

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府宣布，2026雄嗨趴高雄夢時代跨年晚會卡司加碼，包括金鐘影帝鳳小岳領軍新團「鳳小岳&壓克力柿子」，以及首度參與高雄跨年的金曲饒舌才子熊仔及金曲客語歌手邱淑蟬，三組實力派歌手將用音樂點燃高雄夢時代跨年舞臺。

市長陳其邁表示，高雄是一座用音樂敘事的城市，今年高雄跨年特別邀請3組金鐘、金曲級卡司，以跨語言、跨曲風為高雄說故事，他邀請全台粉絲到夢時代跨年現場，感受高雄的能量，為新的一年蓄滿前進的動力。

在第60屆金鐘獎迷你劇集封帝的鳳小岳，以演員身分走入大眾視野，曾主演電影艋舺等經典作品，深受觀眾喜愛，今年實現樂團夢，正式組成新樂團「鳳小岳&壓克力柿子」，帶來全新音樂樣貌，他透露將在2026雄嗨趴帶來尚未公開的新歌，要用滿滿驚喜與能量迎接新年。

饒舌才子熊仔以獨樹一格的詞曲風格與爆發力十足的舞臺魅力著稱，以作品買榜掀起嘻哈浪潮，在YouTube創下3千萬觀看次數，成為大勢夯曲，更在金曲獎奪下「最佳作詞人獎」，實力無庸置疑。

以溫柔嗓音擄獲人心的金曲客語歌手邱淑蟬是高雄六龜人，以音符連結土地與情感，曲風清新細膩，旋律中蘊含深厚的生命故事，就算是不懂客語的聽眾也能輕易跟著哼唱、感受其中溫度。

