「金鐘影帝」陳亞蘭宣布新身份！捐6位數善款 幫助花蓮災情

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

金鐘影帝、歌仔戲天王小生陳亞蘭近日當選國立台灣師範大學管理學院國際時尚高階管理碩士在職專班（GF-EMBA）校友會第二屆理事長，象徵她在「時尚、管理、藝術、公益」多重領域的跨界實踐再寫新頁。

陳亞蘭當選國立台灣師範大學管理學院國際時尚高階管理碩士在職專班（GF-EMBA）校友會第二屆理事長。（圖／台師大GF-EMBA校友會提供）

陳亞蘭是台師大GF-EMBA106級校友，自畢業以來幾乎年年回母校參與講座、錄製畢業祝福影片或與在校生交流。在理事長就任典禮致詞時，陳亞蘭盼能延續「美」的影響力讓時尚從「心」出發。陳亞蘭求學期間表現優異，曾獲國立台灣師範大學傑出校友肯定。她將在母校所學的時尚美學與管理思維，運用於歌仔戲創作與製作中，打造出最潮的歌仔戲《嘉慶君遊臺灣》，以創新視覺語言與現代節奏重新詮釋傳統藝術，廣受業界與觀眾讚譽，最終榮獲金鐘獎最佳男主角殊榮。

理事會當天，陳亞蘭也展現嘉慶君「體恤民情」的精神，呼籲校友一同為花蓮災情捐款，並拋磚引玉捐出6位數善款，以及號召校友共同參與「公益愛行腳徒步環寶島」行動，以實際行動落實「美在心中、善在腳下」的理念。

此外，陳亞蘭也號召社會大眾報考國立台灣師範大學管理學院國際時尚高階管理碩士在職專班（GF-EMBA），她認為，「與時俱進，是時尚的精神；持續學習，是人生最美的風景。」邀請對時尚、設計、藝術與品牌經營有熱情的各界菁英，一起回到校園，與她同行，成為下一個時代的時尚領袖。」





