金鐘戲王爆「食物中毒」入院 認了「車上餵奶」讓他壓力山大

〔記者李紹綾／台北報導〕「金鐘戲王」黃河在公視台語台《人生只租不賣》中照顧陳姸霏，於車上餵她喝蘋果牛奶的橋段充滿粉紅泡泡。黃河爆料，導演當時下指令「要非常帥」，讓他壓力超大。

陳姸霏在劇中飾演的「幸琪」與黃河飾演的「程軒」雙雙掛病號，一個發燒、一個食物中毒入院，兩人在互相照顧下好感也悄悄萌芽。其中一場陳姸霏在車上發燒、想喝蘋果牛奶的撒嬌戲碼，更讓不少觀眾看了超心動。黃河透露，當天拍攝其實是大挑戰，因為有個鏡頭是幸琪看程軒的視角，導演特別強調：「程軒看起來一定要帥！要非常帥！」他當下簡直壓力爆表，「要在自然動作中，精準傳達出讓對方心動的感覺，我們微調了很久，希望有讓觀眾感覺到空氣中的粉紅泡泡」。倒是陳姸霏一直很認真在喝蘋果牛奶，喝完整整一罐後，攝影師提醒「不用喝完」，她才恍然大悟。

最新劇情中，兩人情感將持續升溫，一起為共同繼承的豪宅找租客，沒想到轉換成「房東」立場後，反而開始東挑西嫌，連房客的學歷也要「揀東揀西(挑三揀四)」。導演王逸鈴笑說，自己也曾有找房子宛如面試的經驗，她回憶：「那間房子是頂樓加蓋，一到現場發現很多人一起看房，很像逛展覽，後來房東一個一個在小房間面談大家，還要給名片、被問問題，真的太瘋狂。」

《人生只租不賣》探討新世代不同的居住型態，包括近年廣受討論的社會住宅等議題，以輕喜劇結合社會觀察，打造出「新型態台語職人劇」，也是首部以房管為題材的台語劇集，期望讓租屋故事成為美好的生活實驗室，重新定義人們對房屋與家的想像。全劇共12集，每週日晚間8點於公視台語台播出，晚間9點在中華電信MOD與Hami Video上架。

