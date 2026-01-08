金鐘戲王「轉行賣甜點」太受歡迎 撞臉孫協志連本尊都來朝聖

〔記者李紹綾／台北報導〕姚淳耀在影集《何百芮的地獄戀曲》飾演甜點店店長「羅人傑」，憑藉體貼個性吸引不少女性注意，甚至讓好友郭書瑤開始吃醋。姚淳耀這回成為甜點店店長，被問是否有學個幾招，他自謙沒有特別學，「不過蛋糕店的老闆有叫我怎麼擠奶油花」。

日前劇組釋出「打扮後的羅人傑=孫協志」花絮短片，內容是劇中郭書瑤飾演的「何百芮」揶揄姚淳耀飾演的「羅人傑」在打扮之後，外型酷似孫協志，揶揄兩人出道多年以來持續撞臉的趣聞，該片段大紅，讓孫協志本尊也轉發該影片，並送上三個「大笑」符號，幽默感十足。

同樣地，孫可芳飾演的「克拉拉」與飾演郭書瑤弟弟的詹懷雲，因為一起工作而暗生情愫，劇中詹懷雲多次為了保護孫可芳挺身而出，他私下如果身邊朋友遇到困難，也一定會出面幫忙，「如果遇到需要幫忙的人當然會啊！我覺得這跟害羞沒關係啦，但也是看自己能力所及吧，我覺得這世界需要多一點溫暖」。

《何百芮的地獄戀曲》原聲帶同步上線，3首熱力四射的歌曲，分別是Jocelyn 9.4.0演唱的主題曲《是個傻瓜》，插曲則是BAYA《Want You Now》、陳芳語Kimberley《凌晨三點》，可在APPLE MUSIC、KKBOX、SPOTIFY、YouTube Music以及LINE MUSIC都能聽到。《何百芮的地獄戀曲》由彼此影業股份有限公司、台灣大哥大股份有限公司、兔將創意影業股份有限公司共同出品。影集於1月4日上架，每週日晚上9點於八大戲劇台播出、10點於台灣大哥大MyVideo、Netflix播出。

