金鐘新人姜典「借屍還魂」追凶！下載死者生前最後記憶

男主角姜典（左）首集就傅孟柏上身。（樂波時代提供）

金鐘新人姜典在奇幻懸疑影集《那些你不知道的我》，挑戰極端反差的雙重角色，除了他原本的角色「左又禾」身心失衡，還「變身」成痞氣十足的傅孟柏。姜典回憶演痞子男那天，化妝師發現他的皮膚「突然變很油」，笑說：「連膚質都被角色影響，真的有點嚇到。」最新劇情，他角色借屍還魂，下載了死者生前最後記憶，重返被害時的巷子看到凶手出現，超級刺激。

另一焦點則是特別演出、獻出戲劇處女作的超人氣男團Ozone主唱林佳辰，林佳辰飾演被詐騙後一蹶不振的角色，觀眾驚呼被他真實呈現角色心理異常的演技「震懾到了」。

為了幫《那些你不知道的我》造勢宣傳，雷嘉汭、姜典、項婕如、邱偲琹、黃禮豐等人都參與首播期間的直播，分享開拍前的幕後訓練過程。姜典說到排戲現場一看到黃禮豐，哥倆好的默契就讓他心安不少；吳念軒對姜典而言則是「像教官一樣嚴格」，兩人從一開始的磨合，到後來惺惺相惜，被姜典形容為「就像戲裡的關係」。

姜典《那些你不知道的我》分飾兩角展現炸裂演技。（樂波時代提供）

雷嘉汭在首播集數中的情緒表現同樣引起討論，尤其她展現「一秒落淚」的爆發力，令不少觀眾直呼心疼。她坦言演這個角色不只要憋笑、連落淚都要忍：「性格跟我本人180 度不同、凡事都要壓抑，難度很高。」項婕如也說這次的故事對每位演員而言都是演技上的重大挑戰，因為戲裡有「變成另一個人」的奇幻設定，演員都必須在表演中兼顧模仿與區隔，既要像，又不能失去角色本身的靈魂：「很好玩，但壓力也很大。」該劇MyVideo 、LINE TV 上線播出，更多謎團與情感衝擊，正等待觀眾一一揭曉。

