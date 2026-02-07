金鐘新人突「性格大變」原因曝光 痞子男上身被影響！出現驚人「生理反應」：有嚇到

姜典首集就分飾兩角展現炸裂演技。樂波時代提供

金鐘視帝傅孟柏在《那些你不知道的我》中帶來可以「變成其他人2小時」的奇幻裝置，金鐘新人姜典挑戰極端反差的雙重角色，除了原本角色「左又禾」身心失衡，還「變身」痞氣十足的傅孟柏。姜典回憶演痞子男那天，化妝師發現他的皮膚「突然變很油」，「連膚質都被角色影響，真的有點嚇到。」

而姜典提到，排戲現場一看到黃禮豐，哥倆好的默契就讓他心安不少；吳念軒對姜典而言則是「像教官一樣嚴格」，兩人從一開始的磨合，到後來惺惺相惜，被姜典形容：「就像戲裡的關係。」這段互動意外引發粉絲嗑CP熱潮，表示：「典軒CP，我可以！」

傅孟柏（右起）、姜典、黃禮豐再度合作默契十足。樂波時代提供

雷嘉汭一秒落淚展現爆發力

雷嘉汭在首播集數中的情緒表現同樣引起討論，尤其她展現「一秒落淚」的爆發力，令不少觀眾直呼心疼。她坦言演這個角色不只要憋笑、連落淚都要忍：「性格跟我本人180度不同、凡事都要壓抑，難度很高。」

項婕如也說這次的故事對每位演員而言都是演技上的重大挑戰，因為戲裡有「變成另一個人」的奇幻設定，演員都必須在表演中兼顧模仿與區隔，既要像，又不能失去角色本身的靈魂：「很好玩，但壓力也很大。」

雷嘉汭演出壓抑內心情緒的女大生。樂波時代提供

另一焦點則是特別演出、獻出戲劇處女作的超人氣男團Ozone主唱林佳辰，觀眾驚呼被他真實呈現角色心理異常的演技「震懾到了」、「在戲劇作品中看到阿辰真是太感動了」。還有粉絲表示幸好有《那些你不知道的我》，未來林佳辰入伍服役，還能把這部戲拿出來反覆溫習。



