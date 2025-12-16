金鐘新人詹子萱受國際矚目！ 演技升級再喊挑戰殺人犯 自稱「打不死的蟑螂」

四季線上／陳軒泓 報導

獲得金鐘最佳新人的女星詹子萱入選國際指標文化媒體《DAZED》公布的「DAZED ASIA 100 2025」，成為備受關注的亞洲新世代演員之一，得知入選的心情，她坦言：「開心啊！年末前收到的一個好消息！」由於《DAZED》本來就是她長期關注、也非常喜歡的國際文化媒體，當通知來臨時，心情既驚喜也充滿感謝。

詹子萱入選「DAZED ASIA 100 2025」百大人物（圖／甯聚力文創提供）

詹子萱在同一年迎來多部類型與角色跨度極大的影視作品，包括《我們與惡的距離2》、《監所男子囚生記》、《存酒人》、《我們的藍調時光》以及《看看你有多愛我》，從輔導老師、社工師到酒吧調酒師，橫跨寫實社會劇、港劇合作與喜劇新嘗試，逐步累積出鮮明的表演樣貌。她也分享，現階段很想挑戰同志、反派與殺人犯等不同類型角色，持續突破自我邊界。

詹子萱《我們與惡的距離2》演技全面升級（圖／CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）

回顧 2025 前後自己的整體狀態，詹子萱形容自己「做了很多事」，無論是工作、生活，還是對自我的理解，都像是再次進化了一點。她感受到抗壓性提升、經驗變得更完整，也逐漸找到一個比較舒服自在的平衡，如果要總結，「應該是學習最多、也最廣泛的一段時間。」展望未來，她也許願有機會能與影后周迅、周冬雨、金高銀同框合作，持續累積不同表演養分。

詹子萱曝想挑戰同志、反派、殺人犯等角色（圖／CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）

詹子萱笑稱自己像是一隻「打不死的蟑螂」，不追求完美形象，而是一次次累積經驗、調整狀態。至於即將推出的新作《我們的藍調時光》，她表示這部戲應該是目前為止哭戲最多的一次，「最大的收穫是不管是角色或是我自己，好像因此都變得更強大了一點。」

詹子萱自稱打不死的蟑螂，盡力完成角色（圖／晴天影像提供）

