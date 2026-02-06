金鐘歌王楊烈站台 湧言會5人登記北市議員初選

民進黨台北市議員林延鳳、顏若芳及議員參選人劉品妡、康家瑋、郭凡（由左至右）登記議員初選。（圖／周志龍攝）

民進黨台北市議員顏若芳、林延鳳與市議員參選人康家瑋、劉品妡、郭凡今（6）日前往台北市黨部，正式領表完成初選登記。金鐘獎歌王楊烈也特地到場加油打氣，預祝5位湧言會「台北好政連線」成員打出「紅不讓」，全員通過初選考驗，並順利在大選中勝出。

楊烈表示，過去幫林延鳳、顏若芳助選，因為他們非常的認真，所以也當選了。今天要再介紹三個新人：康家瑋、劉品妡以及郭凡。自己過去在演藝圈有蠻長的一段的時間扮演各種角色，有大壞蛋、有錢人和好老人，但這次要扮演的角色不一樣。「我們的國家所有的社會狀況，都需要有優秀的人才出來擔當，獻出他們的實力，來治理地方，讓地方更新、國度更強韌，因此自己今天當台北好政連線最強的啦啦隊。」

林延鳳指出，自己過去擔任16年幕僚，在4年前擔任議員，投入政治工作20年時間，這次再來競選連任，自己相信將成為一個更好的「i鳳」，因為自己的競選口號是「行動i鳳」。相信過去三年多時間，自己在士林北投服務、問政監督的努力，是很多民眾有目共睹的。連任的議員要拿出過去的政績說服選民，才是最好的方式，也是最好的途徑，希望能通過初選、大選獲得連任。

顏若芳提到，自己擔任助理、幕僚將近20年時間，特別是在出生長大的中山大同，在同樣的地方服務市民朋友。自己這次登記也是拚連任，雖然從2014年到現在已經是第3次初選，沒有那麼緊張，但會面臨民眾認為「現任很穩、現任不用初選」，所以要備感壓力的說「現任其實沒有那麼穩」。在2022年回來中山大同的到現在，選民服務超過5,000件，法律諮詢也超過上千件，自己希望讓台北市更好，也希望自己的努力有讓選民看到。

劉品妡表示，自己這次雖然是新人首次參選，但過去也在立法院以及前台北市議員趙怡翔團隊服務，有基層第一線的服務經驗。她提出四大面向政策，希望從文化台北、人本交通、教育發展與全齡友善，打造符合台北市民的政策。雖然自己是幕僚出身，但有基層的服務經驗，也會成為議會的即戰力。

康家瑋說，自己是土生土長的中正萬華「在地因仔」，並非為了選舉才空降過來。自己本身就讀台灣國立體育大學，也擔任台北市運動推廣協會理事長，因應賴總統的運動部，希望未來可以推動台北市全民運動、全民健康。自己過去在瑞士就讀飯店觀光管理的碩士，在瑞士、英國倫敦、澳洲、馬來西亞都有工作的經驗，希望未來可以推廣台北市的行銷觀光，有機會為自己的故鄉來打拼。

郭凡指出，自己在松山信義區土生土長，擁有澳洲5年的留學經歷，也有完整的幕僚經歷，希望在熱愛的家鄉完成自己的政治理想。年輕沒有包袱就是自己最大的優勢，「我堅持乾淨選舉，絕不會有發黑函抹黑、造謠等政治奧步」，希望能透過自己的政治理想，來影響更多年輕Z世代選民。

