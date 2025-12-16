金鐘獎是去處理小S狀態 蔡康永：以為大S會活得比我們久

蔡康永表示大S的堅強個性，讓他認為她可以活得比自己久。（圖／中時資料照）

今年金鐘獎頒獎典禮上，小S（徐熙娣）久違現身，成為全場焦點。這是她在年初送別姊姊大S（徐熙媛）後，首度公開露面，距離上一次復工，已經過了將近8個月。當晚她與《康熙來了》老搭檔蔡康永一起站上舞台頒獎，熟悉的組合再度同框，卻多了難以言說的情緒，也讓不少觀眾看得紅了眼眶。近日蔡康永受訪，罕見談到當時心境，和對大S離世的遺憾。

蔡康永近日接受陸媒《新世相》訪談，罕見談起大S的離世。他坦言，自己人生中遇過不少「我覺得應該比我晚死的人，比我早死」，而大S對他來說是其中非常重要的一個人。蔡康永形容，大S是一個勇敢、痛快的人，「這些特質都會讓我誤以為，她應該要有力量可以保護她，活得比我們久，而且活得比我們堅強」。

但現實卻狠狠推翻了這個想像。蔡康永說，大S的離開，讓他開始反思，自己過去所相信的一些事情，其實就是在自欺欺人。他直言「文明給了我一些不應該存在的信心，讓我以為一個人的勇氣或者一個人的自由可以保護她的存在，其實未必。他只是再一次驗證了這個殘忍的現實」。

至於金鐘獎當天和小S一起站上舞台，蔡康永也說，那對他來說，他不覺得是再度搭檔。「我其實是去處理她的狀態」，可以把她從那個不願意出現的狀態，處理到她願意出現，從不能笑的狀態，處理到能笑。

談到是否覺得自己「完成任務」，蔡康永則用了一個很殘酷、卻也很貼切的比喻。他說：「你知道這種事情就是，那隻熊隨時可能會再出現。所以你暫時把那隻鹿，從那隻熊的嘴巴裡面給救出來，也不是你救出來，那隻鹿自己扮演了最關鍵的角色。你也許替她在她跟熊中間，稍微製造多一點距離出來，可是那隻熊隨時可能再出現。」他最後也直言，沒有人會自大到以為自己能對抗生命的殘忍，「不是開玩笑的，人生真的可以殘酷到這樣子。」

