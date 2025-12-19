金鐘男星慘遭打槍！苗可麗不滿喊「退貨」 曾莞婷嗆聲撂狠話

苗可麗（左起）、曾莞婷明顯不滿香港行的鮮肉導遊。（東森綜合台提供）

剛以《小姐不熙娣》與小S徐熙娣奪下第60屆金鐘獎「綜藝節目主持人獎」的派翠克，日前以「鮮肉導遊」身分與《驚奇旅明星》苗可麗、花花、曾莞婷、周曉涵4大女神前進香港，未料他一登場，就被4人崩潰大喊：「退貨！」

4位姐姐看到派翠克，紛紛撂下狠話，曾莞婷先嗆聲：「不是給他機票，就是給我機票離開！」花花更直接推開派翠克大喊：「我們真的沒有發你來！」周曉涵也補槍質疑：「你是不是走錯棚，來錯節目？」

面對姐姐們的連番嫌棄，派翠克無奈卻信誓旦旦地保證：「這次的香港行程我有參與前期規劃，保證讓你們開開心心。」話一說完又被花花秒回：「但我看到你就不開心啊！」苗可麗更補刀：「那有比你好吃的鮮肉嗎？因為你不能吃！」曾莞婷更真心表示，若後續行程配對抽到他真的會生氣，讓派翠克只好委屈求全：「不用到生氣啦，這趟你們要我幹嘛就幹嘛！」

派翠克盡心盡力，終於受到肯定。（東森綜合台提供）

雖然開局慘遭滑鐵盧，但旅程結束後，派翠克卻迎來形象大逆轉。他擔任導遊的表現受到4位姐姐肯定，苗可麗大讚：「他根本就像是唯一一個有領到執照的導遊，跟著他就很放心，甚至會給我們很多情緒價值、很會哄我們。」曾莞婷也稱讚，派翠克是唯一真的讓他們感到放鬆、享受旅程的導遊。

派翠克事後坦言，他在錄製節目前很擔心，「我以為我會被排斥在外或無法融入，沒想到就連在私底下、沒開錄的時候，姊姊們也會主動跟我聊天，真的很像玩在一起，而且她們根本比男生還玩得瘋，完全沒有極限！」

花花（左起）、周曉涵、曾莞婷、派翠克、苗可麗同遊香港。（東森綜合台提供）

聊起香港回憶，苗可麗分享人生第一次出國就是去香港，「當時沒錢，只帶著7000塊台幣跟朋友來玩，什麼都買不起」；曾莞婷則透露以前曾到香港發展，主持講中文的節目，「當時他們很喜歡聽我們的口音，因為覺得我們講話很溫柔」。

雖然滿意派翠克的服務，但當4人聊到製作組很認真完成明星們的願望清單，卻沒有「好的小鮮肉」時，派翠克立刻回「這一集你們總算如願了」，話一出口卻換來全車沈默，讓他尷尬的吵著要跳車。

花花見狀趁機暗示：「你怎麼能跳車，你女友怎麼辦？」苗可麗立刻接球逼問：「女朋友名字是其中一種水果嗎？」派翠克趕緊否認稱只是朋友，並轉移話題說自己比較喜歡姊姊類型的，沒想到苗可麗幽默回覆：「我很忙的喔！」機智反應笑翻全場。

4人相處數月，彼此的小習慣也藏不住，苗可麗爆料花花每次一上車就脫掉鞋子，直接躺平睡覺，「超會睡！」，花花解釋是因為平時在外能量釋放太多，上車必須充電。曾莞婷也加碼爆料，花花總是在要出發前最後一刻才想上廁所，「大家都去上廁所時妳偏不去！」花花則直接回嘴：「沒有，我知道莞婷現在是懷恨在心，因為昨天在機場我們沒有等她上廁所就先離開。」《驚奇旅明星》每週日晚間8點在東森綜合首播、每週日晚間10點於無線中視播出。

