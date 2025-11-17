金鐘男星被叫「番仔」！還遭教官羞辱「騎山豬下來」火爆衝突曝

20歲泰雅族演員張祖鈞透露高一遭遭同學、教官種族歧視過程。(照片/游定剛拍攝)

來自宜蘭大同鄉、20歲的泰雅族演員張祖鈞，以《kakudan時光機》奪下第60屆金鐘獎「兒童少年節目主持人獎」。他接受《中時新聞網》訪問，談起高中時遭遇的嚴重校園歧視，火爆衝突也曝光。

張祖鈞回憶，國中畢業前一直在部落生活，「只要不是部落的人，都會被我視為異族，自然會有戒備心。」直到升上高中，進入宜蘭市區就讀，高一班上只有他一位原住民身分，同學時常以不堪入耳的語氣稱呼「番仔」，讓他備受困擾。原以為只是同儕的無心言語，沒想到最令他震驚的，是師長也加入歧視的行列。

20歲演員張祖鈞國中前都在部落生活。(照片/翻攝張祖鈞IG)

某次校內反毒宣導活動上，張祖鈞舉手發言卻遭教官當眾羞辱，「他叫我手放下，我問為什麼，他竟然回：『我不喜歡跟從山上騎山豬下來的說話。』」突如其來的侮辱讓他怒火瞬間飆升，一度想拿雨傘架反擊，但仍強壓情緒。

演員張祖鈞用親身故事，讓外界更明白不同文化、出身背景的人需被尊重與理解。(照片/游定剛拍攝)

「我真的很氣，但知道不能動手。」張祖鈞最後選擇以言語回擊：「你憑什麼罵我是從山上騎山豬下來的？制服脫下來，我陪你玩，你敢不敢？」當場火爆對嗆，讓同學全場傻眼。

演員張祖鈞以《kakudan時光機》奪下第60屆金鐘獎「兒童少年節目主持人獎」。(中時資料照)

走過青春期的衝突與傷痕，如今張祖鈞已在演藝圈打出亮眼成績。他也以自身經驗向社會喊話：「我們就是原住民，不是你口中的『番』。時代都在進步了，我這個原住民都在進步，你這個平地人怎麼還不進步？」

