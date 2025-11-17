金鐘男配竟「獄中強暴菜鳥」 震撼摸全身畫面曝光！被害人悲喊「人生崩塌」
邱以太在《監所男子囚生記》中飾演菜鳥管理員「王中文」，因背負家庭壓力、渴望在監所站穩腳跟，卻被握有特權的議員助理（黃迪揚飾）性騷擾，全身被侵犯仍不敢反抗，劇情逼真呈現角色的無力與崩潰，讓人心碎。
邱以太表示，這場強暴戲是對角色來說是人生崩塌的瞬間，也被導演大讚是演員的高光時刻，邱以太分享：「因為迪哥給我很強的壓迫感，但同時讓我覺得非常安全、非常被保護。」
劇中氣氛沈重！私下暖心「確認狀態」
曾獲金鐘迷你劇集男配角獎的黃迪揚則補充，這場戲對他來說同樣不輕鬆，「以太在鏡頭前完全放開，那份害怕和僵住的狀態真得很打到我」。他也笑稱兩人雖然在劇中氣氛沈重，但私下會先確認彼此狀態，「每一顆都一起討論、一起做好，讓對方知道：我們都在。」
