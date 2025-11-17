金鐘男配黃迪揚監獄權勢猥褻 邱以太不敢反抗：全身都被摸透

邱以太劇中被黃迪揚性騷擾強暴。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

愛奇藝原創影集監所職場喜劇《監所男子囚生記》開播後，一舉空降愛奇藝國際版台劇榜亞軍、台灣大哥大MyVideo戲劇榜冠軍，口碑熱度全面飆升！邱以太飾演的菜鳥管理員王中文，被握有特權的議員助理黃迪揚性騷擾，全身被侵犯仍不敢反抗；詹子萱飾演的社工師方潔宇，面對鬧自殺的偶像歌手（Darren邱凱偉飾）也感到無力。兩條故事線在歡笑的包裝下，直擊監所裡最現實的人性疼痛。

《監所男子囚生記》先前以「監所男團」的歡樂互動營造輕鬆節奏，正式開播後，更真實呈現監所裡的壓抑、無奈與崩壞。在笑鬧背後，是被權勢壓迫、被情緒壓垮、被現實擊敗的人性百態，每一個角色的遭遇都在社群掀起討論。最新劇情中，讓觀眾非常心碎的情節來自邱以太飾演的菜鳥管理員王中文，因背負家庭壓力、渴望在監所站穩腳跟，卻遇上握有特權的議員助理，在對方以工作威脅下，甚至被性騷擾全身摸透透，也不敢反抗，劇情逼真呈現角色的無力與崩潰。

金鐘男配黃迪揚監獄權勢猥褻邱以太。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

邱以太表示這場強暴戲是對角色來說是人生崩塌的瞬間，也被導演大讚是演員的高光時刻，邱以太分享：「因為迪哥給我很強的壓迫感，但同時讓我覺得非常安全、非常被保護。」黃迪揚則補充，這場戲對他來說同樣不輕鬆：「以太在鏡頭前完全放開，那份害怕和僵住的狀態真得很打到我。」他也笑稱兩人雖然在劇中氣氛沉重，但私下會先確認彼此狀態，「每一顆都一起討論、一起做好，讓對方知道：我們都在。」劇中呈現的無力與恐懼，被觀眾形容「痛得太真實」。

邱以太遇上握有特權的議員助理黃迪揚騷擾不敢聲張。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

另一條沉重劇情線來自邱凱偉（Darren）飾演的歌手張子旭，他曾紅極一時，因一場事故撞死人，人生完全失控，鬍子蓬亂、精神萎靡、每天鬧上吊自殺，情緒如同埋在胸腔的炸藥。劉以豪與陳澤耀為了協助社工師方潔宇（詹子萱 飾），想方設法鼓勵他振作，甚至合力跳起他當年紅翻天的洗腦神曲〈不開心就跳起來〉，結果卻只讓張子旭更憤怒、情緒完全爆炸。Darren透露：「拍攝時情緒拉到極限，不停怒吼，喊太多喊到燒聲了！」他也很享受角色的頹廢造型，笑說：「這個鬍子很長，不用剃掉，回家還可以直接用來清鍵盤。」

Darren邱凱偉劇中因一場事故撞死人，人生完全失控，鬍子蓬亂、精神萎靡。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

詹子萱則分享，方潔宇因家庭和工作兩頭燒，為展現社工師也有沉不住氣的時候，與張子旭的衝突需要雙方全神貫注、情緒直接投入，演起來非常有感覺。她也透露，自己早在拍攝前就是浪花兄弟時期的小影迷，能與Darren對戲感到十分開心。

