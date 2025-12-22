金鐘視后動「平胸手術」！劉瑞琪見胸部被切除擺桌上：嚇死我

《整形過後》劉瑞琪（右）坦白與曹蘭曾是一對戀人。（六魚文創提供）

金鐘視后劉瑞琪在影集《整形過後》付出極大身心代價，她透露，因為導演林立書希望動完平胸手術的「永馨」呈現更纖瘦的狀態，讓她在短短1個月內減了4公斤，「不吃甜食、不碰澱粉，沒有餓，但會瘋狂想吃白飯，想到懷疑人生，因為我真的太愛白米飯了！」

戲中劉瑞琪飾演的永馨動完平胸手術後，必須穿著壓胸緊身背心，劉瑞琪笑說：「本來胸部就不大，又瘦了4公斤，穿原本準備的背心整個很空虛，只好請服裝換更小的尺寸才有壓力感。」她更直言：「意外發現其實沒有胸部滿好的，不用穿不舒服的女性內衣。」日前她在社群分享帥氣西裝照，觸及人數比以往她發文多10倍，帥炸網友，更都以為她真的去做平胸手術了！

廣告 廣告

《整形過後》劉瑞琪（右）為戲減重4公斤，向劇中女兒安心亞（左）勇敢出櫃。（六魚文創提供）

而拍攝進手術房的當天，更出現讓她至今難忘的一幕，化妝間桌上就擺著兩片「被切除的胸部」道具，「我一走進去真的嚇一跳，好真喔！我的胸部被切除、擺在桌上，那一瞬間真的嚇死我，但同時又覺得非常有趣。」也再次展現《整形過後》在醫療細節與戲劇張力上的極致追求。

在整形過後第3、4集中，情感線全面失控。曹蘭飾演的「淑華」出現在家裡，安心亞飾演的「蘇菲」忍不住當面問她：「你跟我媽以前是...？」永馨向女兒坦白，「我們在一起。」晚年勇敢出櫃，坦承淑華正是自己的前女友，忘年百合戀正式曝光，讓蘇菲衝擊不已。

《整形過後》温昇豪（左）與安心亞滾床，「宇菲CP」感情急速升溫。（六魚文創提供）

此外，温昇豪飾演的「江浩宇」與安心亞意外同床過夜，曖昧氣氛瞬間升溫，「宇菲線」進度狂飆；而最讓粉絲小鹿亂撞的，莫過於李曼唯（Emma）主動親吻曾向鎮的關鍵一幕，純粹又勇敢的情感流動讓「沐瑄×小康CP」引爆話題。三條感情線情緒密度層層堆疊，也讓觀眾大讚《整形過後》不只修補外貌，更精準戳中愛與認同的內心傷口。

更多中時新聞網報導

CEO追求韌性 採在地、區域化策略

北榮首發防災包 盼企業響應捐贈

史上最長寒假 8大學連放65天