金鐘視后喪父兩年仍有「抽離感」 曝神奇巧合感嘆：命運的安排！

廖苡喬（左起）、邱志宇、黃姵嘉出席公視人生劇展《可以不要再想念我了》記者會。李智為攝

黃姵嘉、廖苡喬6日出席公視人生劇展《可以不要再想念我了》記者會，劇情從靈魂角度探索「思念」與「放手」。金鐘視后黃姵嘉前年經歷父親過世，明年3月就滿2年了，坦言：「沉重跟抽離感到現在還是會湧上來。」

黃姵嘉提到，在爸爸離開後，後面接到的幾個角色都跟死亡有連結，戲裡也都剛好是爸爸離開，「也是命運的安排，讓我在面對這些角色失去和離開，可以宣洩這些情緒」。

黃姵嘉仍非常思念去世的父親。李智為攝

廖苡喬去年10月接到這部戲演出，今年1月外公病逝，透露受到這個劇本影響，在外公告別式上做了原本不敢的瞻仰遺容，與親人好好道別。廖苡喬形容：「我覺得我外公好像放下一切，立馬升天了。死亡這件事好像不是像我以前接觸那麼的可怕。」

廣告 廣告

不過記者會上提到這段過程，廖苡喬還是忍不住爆哭，一度說不出話來。她說沒有夢到過外公，「他繼續往前走了，我會覺得是他沒有留戀」。演出《可以不要再想念我了》之後也感到被療癒失去親人之痛。該劇9日晚間10點於公視播出，並於公視+同步上架。

廖苡喬演出《可以不要再想念我了》被療癒。李智為攝



回到原文

更多鏡報報導

夏于喬爸夏世紘跨國非法吸金10億 父女昔同框畫面曝光！猛虧：很想紅

王子想分期付違約金 范姜彥豐拒絕選擇毀滅性爆料！律師揭背後真實原因

范姜彥豐開工上直播！被天后闆妹逼「劈腿」 苦笑吞粿王飲料