金鐘視后高慧君在家「斷片式昏倒」！右臉3處骨折造成這後遺症

高慧君上月底發生斷片式昏倒，摔傷右臉。（林淑娟攝）

金鐘視后高慧君今（3）日與黃嘉千、方宥心、林俊逸、凱爾、劉樸、羅美玲等演員出席全民大劇團《你好，我是接體員》開賣記者會，長期受甲狀腺眼疾所苦的她，3天前（1月31日）剛進行第3次也是最後階段的手術，傷口還在復原中，所以戴著墨鏡現身。她也驚爆去年12月底於家中發生「斷片式昏倒」意外，導致臉部3處骨折，「 希望把壞運全部摔掉，蛇年的血光之災都過了」。

高慧君回憶，去年12月28日她在家中毫無預警地突然昏倒，過程完全失去意識。當時母親聽到她摔倒的巨響，外籍發現她趴在地上急忙去把她搖醒，還搖了很久。她坦言：「醒來後完全不知道為什麼就昏倒了，真的是斷片。」

高慧君上月底斷片式昏倒，摔傷右臉。（經紀人提供）

這一摔導致她右臉有3處骨折，一度嚴重腫脹，跟外甥（高蕾雅兒子）視訊時，外甥還童言童語地說：「阿姨，妳這樣很像腫頭龍！」讓她哭笑不得，還去搜尋了腫頭龍圖片。她去諮詢過慈濟醫院的顱內重建，醫生認為骨頭太細，開刀也是多餘的，動刀意義不大，因此她決定一切順其自然，「把壞運都摔掉了，度過蛇年的血光之災。」只是這次受傷造成她右臉頰的蘋果肌沒了，但她豁達表示不會去做醫美，「失去就失去了，這是我人生必須遭遇的事情。」

全民大劇團3日舉辦《你好，我是接體員》、《在哪裡跌倒，就在哪裡躺一下》聯合開賣記者會。（陳俊吉攝）

她坦言到了這年紀復原比較慢，但表情表達不影響，只是剛開始無法用右邊臉吃飯，第二周就消腫。她說，受傷初期曾一度無法用右臉進食，但目前腫脹已消，表情表達也不受影響。有熱心粉絲建議她去檢查耳道，懷疑可能是內耳出問題影響平衡。她也表示到了中生代，確實更體會到健康的重要性，生病後更對養生保健比較注意，畢竟人生無常。

此外，她與甲狀腺眼疾纏鬥已久，原本是1月上旬要完成第3次手術，因為摔傷右臉，延遲到3天前完成，目前已進入療程的最後階段。她感嘆甲狀腺疾病深受情緒與壓力影響，提醒大家要學著放鬆、開開心心，「人生起起伏伏，該來的就面對、想辦法解決。我們生活在人世間，就是把遇到的劇本演好。」

她也透露，自己從2024年10月起開始嚴格飲控並養成運動習慣，已成功瘦下24公斤，她今穿著之前林曉培同一角色的戲服，顯得仍有餘裕，體態輕盈許多，笑說這應該有算減肥成功，也拍了照片傳給林曉培看。

