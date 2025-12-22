金鐘視后「切乳房」！認了：身心付出極大代價 一進手術室間見震撼畫面嚇壞

《整形過後》劉瑞琪（右）為戲減重4公斤，向劇中女兒安心亞勇敢出櫃。六魚文創提供

金鐘視后劉瑞琪在《整形過後》中動平胸手術，為角色付出極大身心代價。她透露，因為導演林立書希望角色「永馨」呈現更纖瘦的狀態，讓她在短短一個月內減了4公斤，「不吃甜食、不碰澱粉，沒有餓，但會瘋狂想吃白飯，想到懷疑人生，因為我真的太愛白米飯了！」

而戲中永馨動完平胸手術後，必須穿著壓胸緊身背心，劉瑞琪笑說：「本來胸部就不大，又瘦了4公斤，穿原本準備的背心整個很空虛，只好請服裝換更小的尺寸才有壓力感。」她更直言意外發現：「其實沒有胸部蠻好的，不用穿不舒服的女性內衣。」日前她在社群分享帥氣西裝照，觸及人數比以往她發文多十倍，帥炸網友，更都以為她真的去做平胸手術了。

劉瑞琪分享平胸照。翻攝劉瑞琪臉書

而拍攝進手術房的當天，更出現讓劉瑞琪至今難忘的一幕，化妝間桌上就擺著兩片「被切除的胸部」道具，「我一走進去真的嚇一跳，好真喔！我的胸部被切除、擺在桌上，那一瞬間真的嚇死我，但同時又覺得非常有趣。」也再次展現《整形過後》在醫療細節與戲劇張力上的極致追求。

劇中對女兒勇敢出櫃！忘年百合戀正式曝光

在《整形過後》第3、4集中，情感線全面失控。曹蘭飾演的「淑華」出現在家裡，安心亞飾演的「蘇菲」忍不住當面問她：「你跟我媽以前是...？」永馨向女兒坦白：「我們在一起。」晚年勇敢出櫃，坦承淑華正是自己的前女友，忘年百合戀正式曝光，讓蘇菲衝擊不已。

《整形過後》中劉瑞琪（右）坦白與曹蘭曾是一對戀人。六魚文創提供

另一邊，温昇豪飾演的「江浩宇」與安心亞意外同床過夜，曖昧氣氛瞬間升溫，「宇菲線」進度狂飆。而最讓粉絲小鹿亂撞的，莫過於李曼唯（Emma）主動親吻曾向鎮的關鍵一幕。



