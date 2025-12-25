金鐘視后「晚年出櫃」百合戀畫面太美好 「女兒」卻痛喊：害怕失去唯一親人

《整形過後》劉瑞琪（左）與曹蘭共譜百合戀，晚年重新相愛。六魚文創提供

金鐘視后劉瑞琪在《整形過後》中進行性別重置手術，與曹蘭的「百合戀」也迎來放閃高峰，劉瑞琪飾演的「永馨」與曹蘭飾演的「淑華」到晚年重新相戀，永馨共舞淑華、淑華溫柔按摩永馨的腳，用這份熟悉喚回過往的情感。

曹蘭表示，首度演出百合戀，每場戲都不容易詮釋，「因為淑華是比較內斂的個性，怎麼呈現那份感情是非常挑戰的。」然而永馨堅定跨越身體與年齡框架，選擇為自己而活，這份勇敢，也讓最親近的人承受巨大拉扯，曹蘭與安心亞壓抑的恐懼、愛與不捨即將全面爆發。

安心亞陷入糾結！難以抽離角色情緒

《整形過後》安心亞（右）不捨媽媽劉瑞琪罹癌仍堅持動性別重置手術。六魚文創提供

安心亞分享，在《整形過後》中讓她情緒最難抽離的，正是母親即使身患癌症，仍堅定選擇進行性別重置手術、勇敢追尋真正自我的時刻。談到如果現實中必須在「極端冒險的手術」與「延續生命」之間做出選擇，她也誠實表示自己同樣會陷入掙扎，「我可能也會很糾結，因為我也很害怕失去我唯一的親人。」



