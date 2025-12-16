金鐘視后「突然想變性」！女兒氣炸質問爆衝突 感性告白：她太優秀

劉瑞琪（左）在《整形過後》中諮詢温昇豪做性別重置手術。六魚文創提供

金鐘視后劉瑞琪在《整形過後》中飾演高中老師「永馨」，與安心亞的母女對戲令觀眾印象深刻。尤其首播安心亞就發現媽媽瞞著自己去諮詢性別重置手術，回到家直接發怒質問。

劉瑞琪分享，這場是她在劇中演技與情感上最具挑戰的一場戲，「在女兒步步追問下，永馨不能失去自己，又不能太強勢，必須非常堅定，但只要拿捏不好，母女其中一方就會變得不討喜」。她感性表示，這類對手戲極度仰賴演員之間的回應，「幸好心亞完全接招，我們才能把那種緊張、壓抑卻又深愛彼此的母女關係完整呈現」。

原以為安心亞是「酷女孩」 劉瑞琪曝女神私下真實面

安心亞劇中忍不住發怒質問母親。六魚文創提供

談起首次與安心亞的合作，劉瑞琪也笑說，原本以為對方是「酷女孩」，後來才發現她其實非常搞笑又細膩，甚至能讀懂她眼神裡傳達的每一個訊息，「她真的太優秀了，我愛她」。

除了親情線令人共情，劇中「江浩宇（温昇豪飾）」大學學妹「楊雅頌（張榕容飾）」的登場，與安心亞飾演的江浩宇最強內助「蘇菲」意外激起情感火花，安心亞一句質問：「是因為楊醫師嗎？」預告激烈感情糾葛。《整形過後》每週六晚間9點在公視頻道首播。



