金鐘視帝升格講師！「不會台語」唸《國語日報》練咬字：語言不是障礙

記者宋亭誼／台北報導

黃河助陣「台語台表演班」高雄班熱力開課 。（圖／公視台語台提供）

男星黃河2007年以17歲之齡主演《危險心靈》，勇奪第42屆金鐘獎戲劇節目最佳男主角，成為史上最年輕視帝。近來投入將於2026 年1月開播的公視台語台全新職人輕喜劇《人生只租不賣》宣傳的他，期盼能以更多作品展現台語表演的新面貌，也特地親臨由公視台語台主辦的「台語台表演班高雄班」教授實戰經驗。

黃河坦言至今拍攝特寫仍會有一點卡。 （圖／公視台語台提供）

黃河在講座上坦言，即使拍戲多年，在大特寫前仍會緊張，有時「ㄍ一ㄥ到只剩七成」。真正困住演員的往往不是技術，而是分心。他分享拍攝手語廣告時，在北海岸烈日下反覆比完整手語，每一景都需從頭比到尾；越想快點拍完越容易出錯，只能回到角色的行動與情緒，「讓自己忘記正在拍戲。」

黃河也強調劇本功課的重要性，並非形式，而是檢查自己是否真正讀懂劇本；理解三幕劇結構、角色旅程與轉折後，才能知道每場戲的任務與幅度，角色功課才有落點。他鼓勵演員學習編劇課，使自己在選擇角色時更有方向。談到現場合作，他提醒：「不要只提出問題，要帶著解法與導演討論，否則只是把工作丟給別人。」這是他自16歲被前輩提醒後，一直奉行至今的專業準則。

黃河起初並不會說台語。（圖／公視台語台提供）

談及台語學習困難，黃河坦言自己其實不會台語，家中講潮州話，真正的訓練是踏入影視圈後才開始。他指出語言會影響思考邏輯，若用華語語序理解台語劇本，往往讓情緒與行動顯得不自然，因此早期他會要求把台詞全部翻成台文，才能真正抓到角色的語言邏輯。

拍《危險心靈》時，導演要求他每天練咬字、唸《國語日報》、跟新聞主播同步唸稿、模仿《重慶森林》金城武的語句節奏，只因角色必須清晰、合理。「就連母語國語，我也被嫌聽不懂，要重新訓練。」他提醒學員：真正關鍵是理解台詞的目的、角色說話的情緒與意圖，「觀眾在乎的是你說話的心與情感的表達傳遞！」

黃河這陣「台語台表演班高雄班」，學員嗨翻。（圖／公視台語台提供）

今年的台語台表演班高雄班跨領域豪華師資大集結，包括金鐘男配蘇達、全方位表演者黃采儀、北影最佳新演員蔡嘉茵、台語喜劇大師許效舜﹑金鐘視帝黃河、北影最佳女配白靜宜、台語指導林良儒與廖淑鳳、編劇張文綺與陳文梓、導演洪偉哲、我在娛樂負責人陳慶宇、法律顧問吳裕程律師等，從語言、表演、劇本、媒體公關到法律，打造完整演員養成路徑。

