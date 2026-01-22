金鐘視帝合照郭書瑤被抓包「下半身突起」 不小心「太挺了」趕緊喬角度

姚淳耀（左）劇中被郭書瑤索吻。彼此影業提供

郭書瑤（飾何百芮）與姚淳耀（飾羅人傑）在《何百芮的地獄戀曲》中戀情開花結果，但在一次貼身合照後，羅人傑的下半身竟然起「生理反應」，金鐘視帝姚淳耀羞認「有塞東西」進去。

劇中何百芮為了打賭贏，主動向羅人傑表白、索吻，但接吻橋段卻一點都不浪漫。姚淳耀笑稱當時郭書瑤要扮酒醉的人，而他自己一開始當然會很緊張，幸好郭書瑤的表現非常好，在劇中甚至有因為喝醉而大聲哭喊：「為什麼談戀愛這麼難？」讓姚淳耀大為讚賞，「瑤瑤總是很容易代入角色去對戲。」

郭書瑤（右）發酒瘋「強吻」姚淳耀。彼此影業提供

姚淳耀認了「塞東西」狂笑場

而兩人正式交往之後，由於體貼、老實的直男羅人傑不碰何百芮，被猜測是否「性功能」有問題？但兩人貼身合照之後，羅人傑的下半身竟然明顯「突出」。姚淳耀羞認：「現場一直笑場，因為要塞東西進去。」

姚淳耀（右）合照郭書瑤「下半身突起」。彼此影業提供

當時還與工作人員一直喬角度，要有「立起來」的感覺，結果角度始終很難正確，「有時候看起來垂垂的，有時候看起來好像又太挺了」。郭書瑤則笑說，拍攝這段戲的時候沒有笑場、表情很正經，卻更能呈現出反差感，「可能因為我們都很正經的演，畫面呈現才會好笑。」

孫可芳與詹懷雲劇中也展開姐弟戀，剛開始交往就浪漫旅行，還住同一間飯店房間，詹懷雲僅穿著性感浴袍靠近，讓劇情狂冒粉紅泡泡。孫可芳聊起這段戲，也笑認確實有點害羞，並表示因為詹懷雲也是容易害羞的人，「所以我也有一點緊張」。

孫可芳（右）飯店與「性感浴袍男」詹懷雲開房間。彼此影業提供

聊起年齡差距大的姐弟戀，孫可芳則大讚詹懷雲像是一隻小狗狗，「有一隻這麼忠心又可愛的小狗狗陪著你，其實滿好的。」並誇讚詹懷雲的眼神很單純、無辜，非常可愛。



