金鐘視帝慘遭女友劈腿兵變！「小王」竟是好友 為了先當兵還延畢

兩屆金鐘視帝薛仕凌驚傳涉及閃兵爭議，也是演技派、曾獲金鐘迷你劇集視帝的傅孟柏5日出席活動，被問到兵役問題，透露出道前為了先當兵而延畢，在移民署收容所服替代役。

傅孟柏提到自己當兵歷程一波三折，當兵前跟朋友去環島竟摔斷手，但他急著想當兵，沒有告知軍方，直接入伍。因為手受傷，做伏地挺身時，他只能握拳撐地，卻一直被班長針對嗆聲：「你覺得這樣很厲害、很猛是不是？」

而傅孟柏第一次體檢時就在扁平足標準邊界，他先是當了陸軍一個月，再次體檢，確定是扁平足後，才改為替代役體位，再當替代役11個月，仍當滿一年的兵。到移民署收容所服役時，傅孟柏的工作就是要押非法逃逸的外國人走特殊通道，還曾遇到要被潛返回國的外國人逃跑到深山，他與一群人追捕，情況驚險。

更慘的是，傅孟柏當兵時還遭當時女友兵變，「小王」還是他的好友，竟也搭上近來范姜彥豐、粿粿、王子三角戀話題。傅孟柏透露，前女友直接對他坦白變心，人在軍營的他，站哨時看著路燈下的蚊子紛飛，還忍不住淚崩，現在想來場面有點好笑。

如今為人夫、人父，家庭生活美滿，傅孟柏才剛宣傳完《回魂計》與《黑盒子》，馬不停蹄即將進新劇組賺奶粉錢，雖工作滿檔，但提到若有七天假，想帶妻女到冰島旅行。



