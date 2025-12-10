金鐘視帝昔支持大罷免挨轟！見《零日攻擊》奪冠曝心聲：吐了一口怨氣

記者宋亭誼／台北報導

Janet（中）自曝拍動作戲太興奮竟笑場。（圖／牽猴子提供）

金鐘視帝莊凱勛過去曾公開力挺726大罷免成功。他主演的政治諜戰劇《零日攻擊》打破台劇尺度，以總統遇襲、紅統滲透、選戰暗戰為主軸，成為今年度話題度最高的政治劇，更在台灣大哥大MyVideo奪下年度戲劇冠軍，對此，莊凱勛也鬆吐真實心聲。

MyVideo 2025年度台綜與台劇發威。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

莊凱勛直言戲劇播出時常看到很多批評留言，知道奪冠後感到特別欣慰，「像吐了一口怨氣，代表台灣的團隊有實力拍出好戲，也代表大家在意這個議題。」他依舊還記得劇中和第五縱隊爆發衝突的駁火交戰，「槍戰畫面底下的人性依舊是最印象深刻的。像是夏騰宏扮演獄卒的角色，因為貧窮而接下紅統的誘惑，我們平常身為演員老百姓對滲透可能沒感覺，但這幕讓熟悉的人轉身就可以開你一槍的安排，在動盪時代裡，信任的人下一秒都可能背叛你，讓我非常震撼。」

Janet （謝怡芬）在劇中飾演總統，直呼壓力爆棚，「這題材相當敏感也大膽，但觀眾願意支持真正屬於台灣的故事，我真的很感謝。」她最印象深刻的一場戲是投票所爆炸，「第一次拍動作戲太興奮，試戲時還沒出鏡就笑出來，被導演提醒『不能笑』，但最後成品真的超震撼！」

楊祐寧主演三劇霸榜台灣大哥大MyVideo戲劇榜前十。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

台灣大哥大MyVideo公布2025年度影音排行榜，今年五部台劇登上年度戲劇榜，節目榜單同樣有五部台灣作品入榜，以土地為根的溫暖台綜《我們回家吧》更是勇奪節目第一；在台灣取景拍攝的《台北追緝令》登上電影年度第二，都再再展現台灣故事的影響力。

其中，熱播中的《監所男子囚生記》與上週剛完結《人浮於愛》，雙雙進入戲劇榜單前十；再加上《喝酒吧！笨蛋》與女力爆棚的《太太太厲害》，光楊祐寧主演就有三部入榜，堪稱年度台劇王。由温昇豪、張榕容、安心亞主演台灣首部整外影集《整形過後》將於12月13日開播，同樣預告再創話題。陸劇則有《國色芳華》與續作《錦繡芳華》名列第二與第八，古裝喜劇《長安的荔枝》與美食穿越古裝劇《宴遇永安》也入榜，顯示輕鬆又勵志的陸劇是觀眾首選。

