金鐘視帝的浪漫竟是「買一間房」 朋友變情人！直男不解風情讓郭書瑤氣炸

郭書瑤（右）與姚淳耀劇中展開交往。彼此影業提供

郭書瑤與姚淳耀在《何百芮的地獄戀曲》中才剛交往沒多久，就被耿直直男的不解風情氣得七竅生煙。被問到是否可能與好友交往？郭書瑤雖說不排斥，但覺得機率不太高，「因為會變成男朋友的對象，通常都不會是朋友。」

戲外已婚的金鐘視帝姚淳耀則強調，自己也有浪漫的時刻，像自己與妻子原本都是租屋，但常常會遇到突發狀況，所以常常在找新家，「所以那時候就下定決心一定要幫太太買房子，最浪漫的事，應該是跟太太一起完成夢想買了一間屬於我們的房子。」

廣告 廣告

劇中何百芮（郭書瑤飾）的媽媽、姊姊都有強大的控制欲，尤其是郎祖筠飾演的媽媽更會定時觀看她的社群。戲外，郭書瑤與媽媽感情極好，表示媽媽不會用社群，但很關心她的日常生活，尤其是對戲演員們，「每次只要一有新合作，媽媽都會把我們劇裡演員們的各種資訊及作品查一遍。」

李杏（左起）、郎祖筠、阿Ken、詹懷雲、郭書瑤在《何百芮的地獄戀曲》中飾演一家人。彼此影業提供

李杏認了曾是「控制狂」

至於終於加入演出的姊姊何十美（李杏飾），更是比媽媽還要可怕的控制狂，李杏透露自己從前比較像「何十美」，笑說：「我會有一些控制狂的行為，但我都會忍住啦，因為如果我想要控制家人的一些行為，但是他們不想聽我的，我就會更不開心。」如今她已經改變性格，要求自己不要控制別人，「大家各自有自己的人生，顧好自己就好。」

李杏（左）在劇中被阿Ken飾演的前夫苦苦追求希望復合。彼此影業提供

李杏在劇中被阿Ken飾演的前夫「梁恕誠」苦追要求復合，但她現實生活中認為只要對方是不錯的人，當然願意重新開始，「前提是這個人是一個值得再多花一點時間修補關係的人，當然如果是劈腿、酗酒、家暴、賭博一堆壞習慣壞行為的爛人，拜託想都不要想復合。」

李杏也透露自己在感情路上不算強勢，但卻是很清楚自己想要什麼，不輕易妥協，「我覺得人本來就應該要很清楚自己要什麼、不要什麼，但是我不會強迫別人做他們不想要做的事情。」



回到原文

更多鏡報報導

專訪／郭書瑤大方曬「童顏巨乳」能露就露！甩容貌焦慮轉捩點曝光：難道要整形？

台8女星為愛脫了！裸身當人體模特兒畫面曝光 被要求：周老師的眼神給出去

金鐘視帝合照郭書瑤被抓包「下半身突起」 不小心「太挺了」趕緊喬角度

渣男事業成功搞外遇 這正妻太高招！拉攏小三化敵為友反戰爛夫