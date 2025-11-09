金鐘視帝陳亞蘭宣布新身份喜訊 號召助花蓮災情！拋磚引玉捐6位數

陳亞蘭當選臺師大GF-EMBA校友會理事長。臺師大GF-EMBA提供

陳亞蘭破天荒女身奪金鐘視帝寶座後，宣布再添新身分，近日當選國立臺灣師範大學管理學院國際時尚高階管理碩士在職專班（GF-EMBA）校友會第二屆理事長，象徵她在「時尚、管理、藝術、公益」多重領域的跨界實踐再寫新頁。

陳亞蘭是臺師大GF-EMBA106級校友，自畢業以來幾乎年年回母校參與講座、錄製畢業祝福影片或與在校生交流。她感念母校的啟發與師長指導，也以實際行動回饋學校。

在理事長就任典禮致詞時，陳亞蘭盼能延續「美」的影響力 讓時尚從「心」出發，她感性表示：「很榮幸獲得各位會員們的推選，接下GF-EMBA校友會第二屆理事長的職務。我要特別感謝第一屆周珊旭理事長與全體理監事的努力，讓校友會在創會階段奠下良好基礎。新會期我將延續宗旨，凝聚所有校友的力量，透過活動與專業串聯，攜手在不同領域開拓更多機會。」

金鐘影帝陳亞蘭參與臺師大GF-EMBA校友會，為第二屆理監事選舉投下神聖一票。臺師大GF-EMBA提供

陳亞蘭更強調：「希望讓美與時尚不只是外在的發光，更能在心裡發亮。」未來將推動校友會參與更多社會公益，讓時尚不僅是一門產業，更是一種善的力量。她在新一任會期預計將以社會公益活動揭開序幕，邀請所有校友共同參與。

陳亞蘭求學期間表現優異，曾獲國立臺灣師範大學傑出校友肯定。她將在母校所學的時尚美學與管理思維，運用於歌仔戲創作與製作中，打造出最潮的歌仔戲《嘉慶君遊臺灣》，以創新視覺語言與現代節奏重新詮釋傳統藝術，廣受業界與觀眾讚譽，最終榮獲金鐘獎最佳男主角殊榮。

多年來，陳亞蘭致力於推動歌仔戲文化永續傳承，近期並積極籌備結合實境綜藝的創新節目，計畫再次跑透透全台，將戲曲文化帶進生活，用行動實踐時尚美學與傳統文化。

理事會當天，陳亞蘭也展現嘉慶君「體恤民情」的精神，呼籲校友一同為花蓮災情捐款，並拋磚引玉捐出六位數善款，以及號召校友共同參與「公益愛行腳徒步環寶島」行動，以實際行動落實「美在心中、善在腳下」的理念。

陳亞蘭也號召社會大眾報考國立臺灣師範大學管理學院國際時尚高階管理碩士在職專班（GF-EMBA），她認為：「與時俱進，是時尚的精神；持續學習，是人生最美的風景。」邀請對時尚、設計、藝術與品牌經營有熱情的各界菁英，一起回到校園，與她同行，成為下一個時代的時尚領袖。」



