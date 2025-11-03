金鐘視帝黃遠喊話奪獎！陳妤挑戰「盲拍」 金片子大賽323件爭34強

黃遠以《Rungay》入圍最佳男演員、陳妤分享拍攝《狀況》中擔任女警的心情。台北市電影委員會提供

「2025台北國際金片子大賽」圓滿落幕，今年共吸引多達323件作品參賽，題材囊括劇情、紀錄、動畫等多元類型，最終選出34部優秀入圍作品。入圍影展2日於光點華山電影館盛大舉行，除了可在大銀幕觀賞入圍短片，今年更持續與韓國富川國際奇幻影展合作，放映2部獲選富川影展「XL短片放映單元」的精采短片：《哥哥的房間》(Behind His Door)、《獨像》(Holo)。

演員陳妤在入圍作品《狀況》中飾演女警，為配合警察密錄器視角，她必須挑戰看不到畫面的「盲拍」，但也大讚對戲演員胡智強是「天生演員」，讓她領悟到攝影師與演員對到頻率的感覺。

金鐘視帝黃遠則以《Rungay》入圍最佳男演員，他分享該角色不僅是演一個人，更是在陪伴靈魂的歸途，藉由進入大自然找靈感，融合心跳與呼吸做表演，並信心喊話「當然有信心拿獎」。

此外，曾獲金片子大賽最佳男演員獎的胡智強（今年以《冰箱》入圍），以及羅能華（《芒種》）、黃稚玲（《只是一陣一陣》）等優秀影人也分享了創作過程的感動與堅持。

2025金片子大賽映後大合影。台北市電影委員會提供

而憑藉《五花肉》入圍最佳女演員的小薰，則透露為貼近角色複雜隱忍的內心，她必須在拍攝期間讓自己的心境「沉到最低——不能快樂，盡量少說話」，才能抓住那個年代女性的隱忍與堅毅。

本屆金片子大賽頒獎典禮將於11月25日舉行。主辦單位也邀請民眾參與現場及為期一週的線上觀眾票選活動，最高票團隊可抱走「美亞娛樂觀眾票選獎」2萬元獎金。入圍與得獎作品後續將在MOD美亞電影台及YouTube頻道公開播送。



