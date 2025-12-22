金鐘60得獎作品哪裡看？《星空下的黑潮島嶼》12/22首次上架Netflix 《化外之醫》《影后》《聽海湧》追劇平台清單一次看

【文 / 黑色馬卡龍】金鐘60頒獎典禮剛落幕，得獎名單為觀眾挖掘出不少值得一追的年度台劇，包括6獎得主《星空下的黑潮島嶼》，與共獲5獎的《影后》與《聽海湧》，以及史上首位越南金鐘影帝得獎之作《The Outlaw Doctor 化外之醫》等精彩佳作，這些金獎作品能在哪些串流平台看得到？本文一次整理出來、看倌們只要按圖索驥，就能把金鐘60得獎作品追好追滿！

▲《星空下的黑潮島嶼》講述白色恐怖時期一群被關在綠島的醫師政治受難者如何克難求生、起死救人機智的綠島醫師的故事。（圖／翻攝星空下的黑潮島嶼粉專）

《星空下的黑潮島嶼》

👀線上看：MyVideo、LINE TV、HamiVideo

入圍 16 項大獎的《星空下的黑潮島嶼》，除了是金鐘60年度入圍作品最大贏家，共獲6獎也成為的金鐘60年度得獎作品最大贏家！該作是由王識賢、黃河、曹佑寧、吳念軒、夏騰宏等「五虎將」領銜主演，故事描述1950年代的台灣綠島，不少農民、學子甚至醫師被抓起來關！有人因理想入獄、有人受親友牽連，唯一的共通點，是要在這嚴苛的環境生存下去。其中，王識賢、黃河與夏騰宏所飾演的醫師陣容，為綠島上生病的人們付出了即時也關鍵的醫療照護，堪稱綠島醫師版「馬蓋先」！

《影后》奪最大獎「戲劇節目獎」。（圖／Netflix提供）

《影后》

👀線上看：Netflix

共獲5獎的《影后》是由謝盈萱、楊謹華與林廷憶所主演，三姝都入圍金鐘60 影后成為美談！而最後是由楊謹華奪冠。該劇講述女演員在娛樂圈的競爭與合作，以及面對人生選擇與感情挑戰的過程。以演藝圈為背景的風光亮麗情節之外，也探索了演員的光環與背後的艱辛，並且涉及了許多現實問題，包括事業的抉擇、愛情的糾葛和友情的考驗！

《聽海湧》入圍14項大獎，「新海3兄弟」結局超催淚。（圖／公視提供）

《聽海湧》

👀線上看：公視+、HamiVideo、Netflix、LINE TV

《聽海湧》故事描述吳翰林與黃冠智分別飾演二戰時期的台灣日本兵，雖沒有軍階，卻仍為日本帝國陸軍服役，而在日本戰敗後被審判時、身為台灣人的他們，竟被推出去當作主要戰犯來審，面臨到被求處死刑的慘境，故事超催淚！《聽海湧》最後在金鐘 60 斬獲5大獎，包括最佳迷你劇集獎、迷你劇集（電視電影）導演獎、編劇獎、男配角獎與最佳剪輯獎，成績不俗！

連炳發在《化外之醫》中飾演一名打黑工的外籍醫生。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

《化外之醫》

👀線上看：公視+、HamiVideo、Netflix

共獲2獎的《化外之醫》是​高度原創性台灣醫療劇，故事從​神經外科醫師鄭琬平（張鈞甯飾）的生活開始說起：專心治療病童卻忽略自己孩子的她，與​越南整形外科醫師范文寧（連炳發飾）兩人之間是雇主也是同事，因為台灣醫療現況問題多多，他們被迫非法進行一些醫療行為。而在一次氣爆事件緊急救治傷患的過程中，兩人更捲入醫療爭議、最終被迫逃亡！聚集集結張鈞甯、越南影帝連炳發、楊一展、夏騰宏、許安植與蔡亘晏都來演，最後是由越南影帝連炳發拿下金鐘60影帝，楊一展「開胡」拿到男配角獎。

《愛作歹》

《愛作歹》

👀線上看：公視+

共獲2獎的《愛作歹》在金鐘60以前就入選2025柏林影展「電影大觀」單元（並角逐泰迪熊獎），作為年度最有感情的台灣同志影視作品之一，觀眾可以在戲裡看到黃冠智與施名帥的真情流露表演。故事描述出獄後的「匏仔」，在社會邊緣渾噩度日、無所事事，直到在獄中特別關照他的大哥「咪幾」出獄後，他內心的騷動再度被喚起，兩人在獄中「不能說的情感」，在出獄後能夠延續嗎？

《樹冠羞避》韓寧

《樹冠羞避》

👀線上看：公視+

來自泰國的新演員黃可欣，才在《中文怪物》展露頭角，又接著以《樹冠羞避》在金鐘60獲得迷你劇集新演員獎的肯定，前途不可限量！該電視電影講述女同志在台灣的生活日常，而從女主角韓寧的家庭關係刻畫中，帶觀眾看清楚台灣女性三代故事，包括祖孫與母女情，都在名之為「死亡」的事件中，被娓娓道來：母親玉玲罹癌過世，祖母陳好（吳碧蓮飾）為了處理後事，住進孫女普年（韓寧飾）家裡，普年的泰國女友「在在」（黃可欣飾）因而被喚醒「回家」的念頭，兩人的愛情，面對到前所未有的考驗。

《人生清理員》

《人生清理員》

👀線上看：公視+、HamiVideo、Netflix

獲得金鐘60迷你劇集（電視電影）男主角獎肯定的《人生清理員》，由鳳小岳與宋芸樺所主演，故事圍繞在一間特殊的「清潔公司」成員之間。他們平時會一起為過世者家裡做困難且專業的清掃工作，包括屍體組織液滲透到的床桌家具乃至於地板牆壁，因此也看盡人生百態。除了鳳小岳表現吸睛之外，公司裡每個成員的故事都很有溫度又好看，全劇有金士傑、鳳小岳、宋芸樺、黃冠智和蔡嘉茵等金獎級演技派演員群扛戲，在不斷的打掃之中，帶給大家一個又一個的人生故事。

《誰是被害者2》

《誰是被害者第二季》

👀線上看：Netflix

獲得最佳女配角獎肯定的《誰是被害者2》，再度將方毅任（張孝全飾）、江曉孟（李沐飾）父女故事搬上檯面：一個患有亞斯伯格症的鑑識人員，與曾經犯罪的女兒團圓之後，並不是「從此過著幸福美滿的生活」，他們依然有很硬核的生命與家庭困境問題需要處理。這一次，父女能夠達成真正的和解嗎？

《啥人顧性命》形容為「台版《寄生上流》」。（圖／公視台語台提供）

《台語有影—啥人顧性命》

👀線上看：公視+

獲得迷你劇集（電視電影）女主角獎的《台語有影—啥人顧性命》由楊小黎飾演「植物人之妻」，方文琳、夏靖庭演植物人父母，此台語台電視電影聚焦在植物人長照主題，以黑色幽默風格描述植物人家庭面臨「醫療補助被取消危機」的各種荒謬應變情事，劇中人物設下驚天大騙局，試圖利用系統漏洞、延續生計。方文琳、夏靖庭吳政迪與黃迪揚都有搶戲演出！

柯叔元連2年爭金鐘視帝，《阿榮與阿玉》劇情藏洋蔥。（圖／華視提供）

《阿榮與阿玉》

👀線上看：HamiVideo、Netflix、LINE TV

獲得戲劇節目編劇獎肯定的《阿榮與阿玉》，以輕快喜劇體質帶給觀眾好笑無負擔的觀影經驗，全 60 集將中年落魄返鄉躲債的「阿榮」，重新與家中老父、兒女團圓，並和暗戀過的同鄉小妹「阿玉」（韓瑜飾）重逢，展開台灣大叔的第二新人生。搞怪創意劇情頻頻躍然而上，大膽玩轉冥婚題材、也藉由女主角韓瑜的名廚之手帶領觀眾暢遊在地美食之旅！

《在光裡的人》

《在光裡的人》

👀線上看：大愛劇場YouTube

榮獲第60屆金鐘獎最具潛力新人獎（杜蕾）的醫療輕喜劇《在光裡的人》，講述的是一對母女在遭逢生命低谷時，成為彼此陪伴與支撐的重要角色。杜蕾與親生媽媽柯淑勤在戲裡演母女，杜蕾飾演腦性麻痺患者「吟淑」，是一個在創傷與重生之間掙扎的角色，情緒與肢體表演能量大爆發，果然一舉獲得金鐘60的肯定！

情境喜劇《什麼都沒有雜貨店》主人翁們彼此陪伴，度過父母不在身邊的時刻。（小公視提供）

《什麼都沒有雜貨店》

👀線上看：公視YouTube、公視+

獲得節目創新獎肯定的《什麼都沒有雜貨店》Ｍ以一家什麼都有、卻什麼都沒有的雜貨店為故事舞台場景，裡頭有屁孩 F4 ，新生代演員們以無懼童年、上演一齣地盤戰爭奪戰！雜貨店的阿公原本只是受命照顧小傑，加上三個新朋友，童年開始變得熱鬧非凡！

《什麼都沒有雜貨店》劇照。（公視提供）

