金鐲有「遺珠」！竟藏2顆鋼珠 黃金少0.3克

中國廣東一名女子打算回收買掉金手鐲，剪開後發現裡面竟然掉出兩顆鋼珠。（示意圖／Pixabay）





中國廣東一名女子打算回收買掉金手鐲，剪開後發現裡面竟然掉出兩顆鋼珠，氣得找業者投訴，金飾業者認賠，緊急回收同批次的其他手鐲檢查，結果發現還有兩只手鐲裡面被灌水！

有民眾剪斷金手鐲，發現裡面不僅是空心的，還可以倒出許多細沙，更離譜的是廣東深圳，還有民眾發現金鐲裡藏有鋼珠企圖增重。

當事金飾店業者：「客戶反饋說，我們的這個貨裡面藏有鋼珠，而且他也提供了回收商那邊監控錄像，裡面確實有兩個鋼珠。」

金飾店業者接到消費者反映，在他店裡購買的金手鐲回收時裡面竟然有兩顆鋼珠，而且整個重量竟然還輕了0.3克，懷疑他賣的金手鐲刻意詐騙，業者很緊張，緊急收回同批次的其他5個手鐲，加上2個庫存一併檢驗。

當事金飾店業者：「拆開裡面有水嘛，大量的水嘛，你看這麼多的水，如果說你拆了這幾個都發現，裡面都有好幾個裡面有（鋼珠），那就肯定是故意的。」

結果其他手鐲裡雖然沒有鋼珠，但其中兩個卻被灌水，也讓他非常氣憤，要跟上游廠商問清楚到底是哪個環節出問題，並主動賠償消費者損失共約2萬人民幣，同樣是發現意外遺珠，湖南長沙這名男子心情大不同又驚又喜。

中國網路新聞：「一份29元的韭菜炒蚌殼肉，竟從蚌殼肉裡吃出一顆珍珠，直呼太開心了。」

吃熱炒竟然意外吃到一顆粉色珍珠，感覺像是象徵過年好運，店家透露營業這麼多年，還是第一次遇到這種情況，雖然不清楚珍珠價值，但可以讓消費者免費帶走。

