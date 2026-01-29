金鑫國際旅行社：以專業熱情深耕新南向交流與旅遊包車服務

圖：金鑫團隊。(圖/金鑫國際旅行社提供)

【記者張嘉誠／綜合報導】

在旅遊產業競爭激烈的市場中，金鑫國際旅行社（皇祥旅遊）自民國99年成立以來，始終秉持「信用至上」的核心理念，為旅客打造高品質、客製化的旅遊體驗。憑藉著多元化的行程規劃與一條龍服務，金鑫國際旅行社不僅累積了眾多長期客戶，更在特殊路線與新南向國家交流中展現卓越優勢，同時提供彈性多元的旅遊包車服務，成為旅客信賴的專業夥伴。

多元旅遊先驅，深耕特殊路線與新南向交流

金鑫國際旅行社早期即以多元化旅遊行程聞名，長程線除了經典的歐美路線外，更專精於特殊目的地，如冰島、北韓、西藏、新疆等地，滿足旅客對獨特體驗的追求，其中更包含經典特色行程：日本合掌村點燈之旅。近年來，隨著新南向政策的推動，金鑫國際旅行社積極拓展與東協、南亞等國的交流合作，憑藉與當地業者的長期穩定關係，提供深度且安全的旅遊服務。無論是越南的文化探索、泰國的美食之旅，還是新加坡的都市觀光，金鑫國際旅行社皆能為旅客規劃順暢且豐富的行程，促進民間交流與觀光互動。

圖：新加坡交流。(圖/金鑫國際旅行社提供)

客製化包車服務，彈性滿足多元需求

為因應不同旅客的需求，金鑫國際旅行社提供專業的旅遊包車服務，無論是小型迷你團、家庭出遊，或大型企業團體，皆能依需求安排合適的車輛與路線。公司與國內信譽良好的遊覽車隊（車型:豪華遊覽車三排大椅35座/四排椅43座/九人座車..）長期合作，確保車況安全與乘坐舒適。此外，金鑫國際旅行社在台灣離島及本島旅遊方面經驗豐富，結合在地資源，提供包含交通、住宿與導覽的服務，讓旅客輕鬆享受深度旅遊，並與自行車專案合作夥伴建立合作關係，最近剛開始積極拓展主題旅遊市場。

信用為本，透明服務贏得信任

金鑫國際旅行社的經營理念強調透明與誠信，所有行程皆於出團前提供詳細資料,團體遊舉辦行前說明會，杜絕強迫推銷，若有購物行程亦會事先告知，旅客可依需求調整。公司董事長表示：「我們寧願虧損，也要讓客人滿意。」這樣的堅持體現在許多細節中，例如因景點餐廳漲價而自掏腰包補貼學生團餐費，只為讓年輕旅客玩得盡興。這種以客戶體驗為優先的態度，使金鑫國際旅行社在業界樹立了良好口碑。

圖：越南交流。(圖/金鑫國際旅行社提供)

專業團隊與國際合作，確保服務品質

金鑫國際旅行社的團隊成員均為十年以上的資深從業人員，對各行程細節瞭若指掌，能迅速應對各種突發狀況。此外，公司與冰島、日本、泰國、越南等地的優質業者建立長期合作，避免臨時加價或服務不穩定的情況，讓旅客安心享受旅程。

展望未來：持續拓展新南向與客製化服務

面對旅遊市場的變化，金鑫國際旅行社將持續深化新南向國家的行程開發，並加強包車服務的彈性與品質，滿足旅客對個人化與深度體驗的需求。透過不斷創新與堅持信用，金鑫國際旅行社致力成為每位旅客最可靠的夥伴。

金鑫國際旅行社

聯絡電話：02-2531-1517

地址：台北市中山區松江路80號8樓

官方網站：http://www.hhtour.tw/webeip/ht00573/default.asp

Facebook粉絲專頁：https://www.facebook.com/kingGoldenhuang/?locale=zh_TW