金鑽獎》ETF轟動台灣、500萬人持有！要選主動還被動？AI會泡沫？八大投信聚焦2026展望必看

台北金融基金會於今年舉辦第28屆傑出金融基金獎頒獎典禮，並進行第26次回饋社會的公共活動，並於週四（12/4）舉行「第28屆傑出基金金鑽獎回饋社會公益活動」捐贈儀式暨公益論壇。

台北金融基金會董事長周吳添在論壇上分享，自1997年籌備、1998年舉辦首屆活動以來，基金會持續推動多項公益計畫，包含定期捐贈救護車和巡邏裝備。至今，基金會已完成24次對醫院的實地視訪，並將於今年底進行第25部救護車的捐贈。

圖為台北金融基金會董事長周吳添。（攝影：吳東岳）

補齊公益缺口 台南新樓醫院成新受贈對象

他也提到，過往各縣市如宜蘭、花蓮、台東、屏東、高雄、嘉義、雲林與澎湖等地皆已受惠，但台南曾一度被忽略。基金會在總統賴清德的提醒下，正式將台南新樓教會醫院納入資助對象，補齊捐贈縣市版圖。該院擁有160年歷史，是台灣最早成立的教會醫院之一。

周吳添指出，基金會鼓勵獲獎投信公司參與偏鄉醫療資源認養，今年富邦投信已率先行動，未來規劃擴大認養範圍，期望明年有5至8家投信公司加入，後續更希望達到15家共同認養教會醫院。周吳添表示，此舉不僅可展現企業社會責任，也強調得獎單位在專業及公益上的並重。

台灣下一個難題 梁永煌：人口危機不容忽視

《今周刊》發行人梁永煌表示，今年台灣金融市場出現重大波動，尤其是4月台股出現劇烈震盪，可看出投資環境充滿不確定性。隨著2026年即將到來，此次公益論壇邀到多位投信專家針對未來市場展望進行分享。

圖為《今周刊》發行人梁永煌。（攝影：吳東岳）





此外，梁永煌也特別提醒現場民眾，應該重視在台灣死亡人數居高不下的肺腺癌，以及每天讓台灣損失2億元的詐騙議題。他同時也對台灣人口結構變化提出擔憂，指出台灣總人口目前約2330萬人，但預估至2050年將降至1970萬人，2070年更可能跌破1500萬。

當台灣面臨人口老化問題嚴峻的情況，當年齡中位數由現今的46歲後續將提升至62歲、屆時超過半數人口將為高齡者，梁永煌認為，台灣應正視移民政策與鼓勵生育，避免人口危機加劇，呼籲政府與民間共同思考並推動友善移民及家庭支持措施。

新樓醫院偏鄉義診多年 獲贈巡迴車提升醫療可近性

至於今年的受贈單位代表，也就是台南新樓醫院院長劉啓擧則指出，今年正值新樓醫院創立160週年，醫院自1865年成立以來，歷經多次波折，包括在1945年之後轉型為診所運作直至1985年重建，一路上就將醫療平權納入主要目標。

圖為台南新樓醫院院長劉啓擧。（攝影：吳東岳）

劉啓擧表示，新樓醫院在台南各偏遠地區如海線、將軍鄉及南化等，持續推動義診及醫療志工服務，在同仁深入南化山區進行義診時，進一步發現偏鄉網路與交通資源不足的現實。

在本次活動中，新樓醫院獲贈巡迴車，劉啓擧強調將有助於擴展醫療團隊服務範圍，進一步深入各地提供醫療照護，他因此感謝主辦單位及金融界的支持，也期許未來能夠推動更多具體行動，滿足台南地區的醫療需求。

除了台南新樓醫院外，其他於論壇上出席的受贈代表，包括：台灣微光行動協會秘書長侯勝宗、全球社會創新執行長林攸信、孔雀魚普惠科技總經理林明芳，以及小樹傳愛協會發起人戴惠貞。

圖為「第28屆傑出基金金鑽獎回饋社會公益活動」捐贈儀式暨公益論壇大合照。（攝影：吳東岳）





