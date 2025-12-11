金門三天兩夜這樣玩！入住五星規格金湖飯店湖景房，朝聖漂浮斑馬線，狂嗑酒糟牛溫體牛肉麵、在地廣東粥

金門三天兩夜這樣玩

兩年前來過一趟金門，就對這裡留下深刻的印象，這次更是規劃了一趟吃好住好的三天兩夜小旅行，住到收藏已久的金門唯一「五星級規格」的金湖飯店，住在一開窗就是太湖的湖景房，還可以遠眺太武山，飯店緊鄰昇恆昌金湖廣場免稅店。

這次我們發掘了秘境夕陽景點，品嚐在地人力推的傳統美食，伴手禮除了經典的貢糖和菜刀，還親手打造了專屬的小菜刀紀念品，每一個行程都讓人滿意到不行！

這趟三天兩夜的金門之旅，不只是走景點、吃美食，而是一次次被生活的小細節療癒，金門的好，等你來探索！

金門三天兩夜行程攻略

第一天

「金豐租車」租機車→良金牧場工廠總店→金門縣畜產試驗所→雨川食堂

廣告 廣告

金門三天兩夜這樣玩

第二天

金湖飯店吃早餐→金合利鋼刀→小雪花廣東粥→後浦16藝文特區逛→膩珈琲→翟山坑道→ 湖下海堤看夕陽

金門三天兩夜這樣玩

第三天

遊太湖打卡3D拍照點→沙美老街→小摩洛哥米香蚵嗲→阿亮雞排

金門三天兩夜這樣玩

金門住宿推薦-金湖飯店

我們這一次選擇的住宿，是金門當地第一間「五星級規格的國際觀光飯店」，因為看中它的地理位置，就在太湖旁邊，還可以遠眺太武山，隔壁是免稅店「昇恆昌金湖廣場」，食衣住行育樂一站購足！

金門三天兩夜這樣玩

只要有預訂金湖飯店的旅客，還可以加購接駁服務喔！採預約付費制，提前預約更方便～飯店斜對面也有租車公司，後續的旅遊交通也完全不用擔心

金門三天兩夜這樣玩

菁英湖景客房-房型介紹

房間的設計走的是簡約質感風，木質調搭配柔和燈光，讓人一踏進就有放鬆的感覺

金門三天兩夜這樣玩

一開窗就看到太湖景色，也太美了吧

金門三天兩夜這樣玩

金門三天兩夜這樣玩

房間有提供膠囊咖啡機、茶包、冰箱裡的飲品是免費的喔！而且飯店為了響應環保，不會主動提供塑膠瓶裝水，但飯間內都備有漂亮的玻璃水瓶，可以到各樓層的飲水機裝水

金門三天兩夜這樣玩

金門三天兩夜這樣玩

金門三天兩夜這樣玩

金門三天兩夜這樣玩

衛浴空間乾淨明亮，有浴缸、免治馬桶以及乾濕分離淋浴間

金門三天兩夜這樣玩

金門三天兩夜這樣玩

湖光餐廳-早餐

早餐採自助式，除了常見的中西式料理之外，還有融入在地5種特色美食，像是戰地炒泡麵、清燉牛肉麵、金門廣東粥、金門麵線以及金門油條

早餐時段 07:00～09:30

金門三天兩夜這樣玩

金門三天兩夜這樣玩

金門油條每次來都一定會吃，跟台灣本島的很不一樣，吃起來更加Q軟有嚼勁，有點像麵 包的口感，沾廣東粥也很讚

金門三天兩夜這樣玩

戰地炒泡麵則是在阿兵哥營區流傳出來的料理，將泡麵、青菜等食材大火快炒，鍋氣逼人

金門三天兩夜這樣玩

館內活動-金湖飯店x集點宿

現在只要加入集點宿會員，即可至櫃台兌換免費明信片體驗蓋章樂趣

金門三天兩夜這樣玩

更多活動資訊請看這邊

金門三天兩夜這樣玩

露天游泳池 1F

吃完早餐就來享受絕美的露天泳池，記得要穿戴泳裝及泳帽才可以入池喔

金門三天兩夜這樣玩

或是在一旁的躺椅上曬日光浴，好有渡假的氛圍呀

金門三天兩夜這樣玩

金門三天兩夜這樣玩

Garden Coffee 1F

餐廳隔壁則是咖啡廳，販售麵包、甜點以及蛋糕，都是每日新鮮出爐，由五星級師傅手工現做而成

金門三天兩夜這樣玩

午後坐在咖啡廳裡悠閒吃蛋糕喝咖啡，也是一個不錯的選擇呢

金門三天兩夜這樣玩

昇恆昌金湖廣場 1F

金湖飯店大廳左側就是往昇恆昌免稅廣場的通道，需要購物、逛超市，或是吃金門唯一的麥當勞，都可以去昇恆昌逛逛喔

金門三天兩夜這樣玩

知名的頂級超市Mia C’bon也在裡面，想買金門在地伴手禮來這裡就對了！

金門三天兩夜這樣玩

戰地小學堂 3F

帶小朋友的家庭一定要來三樓，戰地小學堂提供了非常多設施供親子同樂，遊樂區域還有搭配金門在地特色喔

12歲以下兒童請由家長陪同進入

部分設施依年齡限制分級適用

開放時間:15:00-21:00

金門三天兩夜這樣玩

我們家寶寶最愛大球池了，看到會直接跳進去「遊泳」的那種

金門三天兩夜這樣玩

在飯店裡竟然可以體驗當軍人！戰地小學堂有提供戰術背心、迷彩服以及軍用帽

金門三天兩夜這樣玩

穿上身之後是不是很有那回事了哈哈

水彈區可以玩射擊，總共分為三個關卡，跟朋友們來場酣暢淋漓的比賽吧！

金門三天兩夜這樣玩

其他像是兒童賽車區、兒童閱讀區、球類運動區也都有，以飯店的遊戲區來說真的很有誠意了

金門三天兩夜這樣玩

金門三天兩夜這樣玩

金門三天兩夜這樣玩

健身房、高爾夫推杆區、三溫暖 5F

5樓有室內健身房、戶外高爾夫推杆區與三溫暖區域，飯店內設施算蠻多樣的，建議可以多預留時間體驗喔

金門三天兩夜這樣玩（圖片來源：金湖飯店官網）

金門三天兩夜這樣玩（圖片來源：金湖飯店官網）

行政酒廊 12F

為商務人士設計的專屬空間，在這裡辦公、開會，或是看書喝下午茶也都很適合

行政酒廊限房客使用

隨行親友或非尊榮專案房客收費：

12歲以上成人$1,000/人，6-11歲收費$500/人

下午茶14:00~16:30，熟食吧17:00~19:00

金門三天兩夜這樣玩

金門三天兩夜這樣玩

金湖飯店 GOLDEN LAKE HOTEL

地址：891金門縣金湖鎮太湖路二段218號

官方網站：https://reurl.cc/k81Ejx

金門小旅行美食景點推薦

良金牧場工廠總店

第一天的午餐我們直奔「良金牧場工廠總店」，來到金門必吃牛肉，因為這裡的牛是吃「酒糟」長大的喔，比起一般牛肉更加軟嫩Q彈

金門三天兩夜這樣玩

我點的是最貴的現沖溫體牛肉麵（368元），湯底有清燉、紅燒、麻辣可以選，選擇清燉更能吃出牛肉的原味

金門三天兩夜這樣玩

碗裡一片片粉嫩的酒糟牛肉一入口，彈牙又甘甜，湯頭甘甜非常好喝

金門三天兩夜這樣玩

金門縣畜產試驗所

這裡就像是個迷你動物園一樣，有許多動物和超可愛的巨大牛奶盒，打卡拍照超吸睛！

金門三天兩夜這樣玩

重點這裡完全免門票！可以看到了梅花鹿、水牛、孔雀、雞、鴨、鴕鳥等動物，逛一下午都不是問題

金門三天兩夜這樣玩

金門三天兩夜這樣玩

金門三天兩夜這樣玩

離開前別忘了買瓶青草地牛奶，奶香濃郁滑順，一瓶75元很可以

金門三天兩夜這樣玩

雨川食堂

金門超人氣的文青小館，主打戰地滋味，點了最熱門的一條根雞湯與高粱肉燥飯，雞湯湯頭溫潤甘甜，肉質軟嫩

金門三天兩夜這樣玩

高粱肉燥飯則是以高粱米麩取代油蔥，所以吃起來清爽不膩，也不用擔心吃起來會有過重的酒味喔

金門三天兩夜這樣玩

金合利鋼刀 觀光工廠

金合利鋼刀可免費參觀製刀過程、購買鋼刀產品，或是預約參加DIY鋼刀鑰匙圈體驗

金門三天兩夜這樣玩

老師傅親自鍛造鋼刀的模樣，會忍不住一直看下去，太酷了吧

金門三天兩夜這樣玩

再來到樓上體驗當一日小刀匠，製作專屬的一把小菜刀鑰匙圈

金門三天兩夜這樣玩

過程中敲敲打打，還可以刻字，過程超級療癒舒壓

金門三天兩夜這樣玩

也能選擇自己想要的紋路，水波紋、木紋隨你挑，DIY時間約一個小時

金門三天兩夜這樣玩

金湖飯店x金合利鋼刀 #鐵一般的回憶-限時活看這裡！更多活動資訊請參考官網

凡於活動期間入住金湖飯店符合資格房客，即可獲得金合利鋼刀金工體驗課程200元現金抵用券

金門三天兩夜這樣玩

小雪花廣東粥

來金門必吃美食之一就是廣東粥啦，金門的粥與一般台灣常見的「稀飯」不同，金門廣東粥講究長時間熬煮，讓米粒完全融化到湯裡，就像米漿般的滑順口感

金門三天兩夜這樣玩

這間是在地人推的店家，我們點了廣東粥、油條、蛋餅，他們的廣東粥用料很實在，配料包括鮮肉丸、豬肝、蛋花，每一口都挖得到料；他們的蛋餅也非常好吃，是脆蛋餅的路線，有點趨近於炸蔥油餅的口感

金門三天兩夜這樣玩

金門三天兩夜這樣玩

金門三天兩夜這樣玩

金門三天兩夜這樣玩

後浦16藝文特區

走進「後浦16藝文特區」逛逛，老屋裡的文創小店、巷弄的紅磚氣息，彷彿讓時間慢了下來

金門三天兩夜這樣玩

除了有文創小店之外，也有咖啡、酒吧等特色店家，在這裡走走逛逛很Chill喔

金門三天兩夜這樣玩

膩珈琲

由東沙野戰醫院福利社改建而成的老宅咖啡廳，木質調的老屋與充滿綠意的戶外空間，讓人格外放鬆愜意

金門三天兩夜這樣玩

點了網友們推薦的雷夢咖啡，清爽不苦澀，還有季節限定的蕃茄梅咖啡，第一次看到將蕃茄與咖啡融合在一起，喝起來是很驚喜的味道，而且越喝越順口

金門三天兩夜這樣玩

金門三天兩夜這樣玩

翟山坑道

如果在戶外跑行程太熱的話，很推薦來翟山坑道避暑一下，而且是免門票景點

進入坑道需要走上下階梯，之後就會看到壯觀的坑道景象，伴隨著澎湃的海浪聲，感受當時的歷史記憶

金門三天兩夜這樣玩

湖下海堤

在「湖下海堤」看夕陽是金門最浪漫的行程之一，可以清晰地看到金門大橋，在沙灘上散步、吹風真的再舒服不過了

金門三天兩夜這樣玩

走到一座廢棄的海巡哨站，往窗邊一站就會有不一樣的驚喜！宛如畫框一般，將人物+金門大橋+夕陽一同捕捉，是最美的風景

太湖打卡點

在金湖飯店出發騎車3分鐘就到囉！住客也可以「免費」租借腳踏車環湖，這裡絕對是金門最熱門的打卡點之一，來到漂浮斑馬線，有種漫步在空中的感覺呢

除了斑馬線之外，還可以拍3D漂浮西洋棋盤、獺上太湖，抬頭望向對面就是太武山喔！金門最高山，也是台灣小百岳之一

金門三天兩夜這樣玩

小摩洛哥米香蚵嗲

午餐，我們鎖定老街裡的「小摩洛哥米香蚵嗲」，名字聽起來異國風，其實是金門最道地的風味小吃之一

金門三天兩夜這樣玩

現炸的蚵嗲外酥內嫩，咬下去那股海的鹹香立刻爆開，再配上一旁的辣醬，真的是靈魂組合！

金門三天兩夜這樣玩

「沙美老街」沒有觀光商圈的喧鬧繁華，反而瀰漫著一股淡淡的懷舊氣息。走在其中，讓人忍不住放慢腳步，細細感受那份老城的靜與美

金門三天兩夜這樣玩

文章來源：卡夫卡愛旅行