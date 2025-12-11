金門三天兩夜這樣玩！入住五星規格金湖飯店湖景房，朝聖漂浮斑馬線，狂嗑酒糟牛溫體牛肉麵、在地廣東粥
兩年前來過一趟金門，就對這裡留下深刻的印象，這次更是規劃了一趟吃好住好的三天兩夜小旅行，住到收藏已久的金門唯一「五星級規格」的金湖飯店，住在一開窗就是太湖的湖景房，還可以遠眺太武山，飯店緊鄰昇恆昌金湖廣場免稅店。
這次我們發掘了秘境夕陽景點，品嚐在地人力推的傳統美食，伴手禮除了經典的貢糖和菜刀，還親手打造了專屬的小菜刀紀念品，每一個行程都讓人滿意到不行！
這趟三天兩夜的金門之旅，不只是走景點、吃美食，而是一次次被生活的小細節療癒，金門的好，等你來探索！
金門三天兩夜行程攻略
第一天
「金豐租車」租機車→良金牧場工廠總店→金門縣畜產試驗所→雨川食堂
第二天
金湖飯店吃早餐→金合利鋼刀→小雪花廣東粥→後浦16藝文特區逛→膩珈琲→翟山坑道→ 湖下海堤看夕陽
第三天
遊太湖打卡3D拍照點→沙美老街→小摩洛哥米香蚵嗲→阿亮雞排
金門住宿推薦-金湖飯店
我們這一次選擇的住宿，是金門當地第一間「五星級規格的國際觀光飯店」，因為看中它的地理位置，就在太湖旁邊，還可以遠眺太武山，隔壁是免稅店「昇恆昌金湖廣場」，食衣住行育樂一站購足！
只要有預訂金湖飯店的旅客，還可以加購接駁服務喔！採預約付費制，提前預約更方便～飯店斜對面也有租車公司，後續的旅遊交通也完全不用擔心
菁英湖景客房-房型介紹
房間的設計走的是簡約質感風，木質調搭配柔和燈光，讓人一踏進就有放鬆的感覺
一開窗就看到太湖景色，也太美了吧
房間有提供膠囊咖啡機、茶包、冰箱裡的飲品是免費的喔！而且飯店為了響應環保，不會主動提供塑膠瓶裝水，但飯間內都備有漂亮的玻璃水瓶，可以到各樓層的飲水機裝水
衛浴空間乾淨明亮，有浴缸、免治馬桶以及乾濕分離淋浴間
湖光餐廳-早餐
早餐採自助式，除了常見的中西式料理之外，還有融入在地5種特色美食，像是戰地炒泡麵、清燉牛肉麵、金門廣東粥、金門麵線以及金門油條
早餐時段 07:00～09:30
金門油條每次來都一定會吃，跟台灣本島的很不一樣，吃起來更加Q軟有嚼勁，有點像麵 包的口感，沾廣東粥也很讚
戰地炒泡麵則是在阿兵哥營區流傳出來的料理，將泡麵、青菜等食材大火快炒，鍋氣逼人
館內活動-金湖飯店x集點宿
現在只要加入集點宿會員，即可至櫃台兌換免費明信片體驗蓋章樂趣
露天游泳池 1F
吃完早餐就來享受絕美的露天泳池，記得要穿戴泳裝及泳帽才可以入池喔
或是在一旁的躺椅上曬日光浴，好有渡假的氛圍呀
Garden Coffee 1F
餐廳隔壁則是咖啡廳，販售麵包、甜點以及蛋糕，都是每日新鮮出爐，由五星級師傅手工現做而成
午後坐在咖啡廳裡悠閒吃蛋糕喝咖啡，也是一個不錯的選擇呢
昇恆昌金湖廣場 1F
金湖飯店大廳左側就是往昇恆昌免稅廣場的通道，需要購物、逛超市，或是吃金門唯一的麥當勞，都可以去昇恆昌逛逛喔
知名的頂級超市Mia C’bon也在裡面，想買金門在地伴手禮來這裡就對了！
戰地小學堂 3F
帶小朋友的家庭一定要來三樓，戰地小學堂提供了非常多設施供親子同樂，遊樂區域還有搭配金門在地特色喔
12歲以下兒童請由家長陪同進入
部分設施依年齡限制分級適用
開放時間:15:00-21:00
我們家寶寶最愛大球池了，看到會直接跳進去「遊泳」的那種
在飯店裡竟然可以體驗當軍人！戰地小學堂有提供戰術背心、迷彩服以及軍用帽
穿上身之後是不是很有那回事了哈哈
水彈區可以玩射擊，總共分為三個關卡，跟朋友們來場酣暢淋漓的比賽吧！
其他像是兒童賽車區、兒童閱讀區、球類運動區也都有，以飯店的遊戲區來說真的很有誠意了
健身房、高爾夫推杆區、三溫暖 5F
5樓有室內健身房、戶外高爾夫推杆區與三溫暖區域，飯店內設施算蠻多樣的，建議可以多預留時間體驗喔
行政酒廊 12F
為商務人士設計的專屬空間，在這裡辦公、開會，或是看書喝下午茶也都很適合
行政酒廊限房客使用
隨行親友或非尊榮專案房客收費：
12歲以上成人$1,000/人，6-11歲收費$500/人
下午茶14:00~16:30，熟食吧17:00~19:00
金湖飯店 GOLDEN LAKE HOTEL
地址：891金門縣金湖鎮太湖路二段218號
金門小旅行美食景點推薦
良金牧場工廠總店
第一天的午餐我們直奔「良金牧場工廠總店」，來到金門必吃牛肉，因為這裡的牛是吃「酒糟」長大的喔，比起一般牛肉更加軟嫩Q彈
我點的是最貴的現沖溫體牛肉麵（368元），湯底有清燉、紅燒、麻辣可以選，選擇清燉更能吃出牛肉的原味
碗裡一片片粉嫩的酒糟牛肉一入口，彈牙又甘甜，湯頭甘甜非常好喝
金門縣畜產試驗所
這裡就像是個迷你動物園一樣，有許多動物和超可愛的巨大牛奶盒，打卡拍照超吸睛！
重點這裡完全免門票！可以看到了梅花鹿、水牛、孔雀、雞、鴨、鴕鳥等動物，逛一下午都不是問題
離開前別忘了買瓶青草地牛奶，奶香濃郁滑順，一瓶75元很可以
雨川食堂
金門超人氣的文青小館，主打戰地滋味，點了最熱門的一條根雞湯與高粱肉燥飯，雞湯湯頭溫潤甘甜，肉質軟嫩
高粱肉燥飯則是以高粱米麩取代油蔥，所以吃起來清爽不膩，也不用擔心吃起來會有過重的酒味喔
金合利鋼刀 觀光工廠
金合利鋼刀可免費參觀製刀過程、購買鋼刀產品，或是預約參加DIY鋼刀鑰匙圈體驗
老師傅親自鍛造鋼刀的模樣，會忍不住一直看下去，太酷了吧
再來到樓上體驗當一日小刀匠，製作專屬的一把小菜刀鑰匙圈
過程中敲敲打打，還可以刻字，過程超級療癒舒壓
也能選擇自己想要的紋路，水波紋、木紋隨你挑，DIY時間約一個小時
金湖飯店x金合利鋼刀 #鐵一般的回憶-限時活看這裡！更多活動資訊請參考官網
凡於活動期間入住金湖飯店符合資格房客，即可獲得金合利鋼刀金工體驗課程200元現金抵用券
小雪花廣東粥
來金門必吃美食之一就是廣東粥啦，金門的粥與一般台灣常見的「稀飯」不同，金門廣東粥講究長時間熬煮，讓米粒完全融化到湯裡，就像米漿般的滑順口感
這間是在地人推的店家，我們點了廣東粥、油條、蛋餅，他們的廣東粥用料很實在，配料包括鮮肉丸、豬肝、蛋花，每一口都挖得到料；他們的蛋餅也非常好吃，是脆蛋餅的路線，有點趨近於炸蔥油餅的口感
後浦16藝文特區
走進「後浦16藝文特區」逛逛，老屋裡的文創小店、巷弄的紅磚氣息，彷彿讓時間慢了下來
除了有文創小店之外，也有咖啡、酒吧等特色店家，在這裡走走逛逛很Chill喔
膩珈琲
由東沙野戰醫院福利社改建而成的老宅咖啡廳，木質調的老屋與充滿綠意的戶外空間，讓人格外放鬆愜意
點了網友們推薦的雷夢咖啡，清爽不苦澀，還有季節限定的蕃茄梅咖啡，第一次看到將蕃茄與咖啡融合在一起，喝起來是很驚喜的味道，而且越喝越順口
翟山坑道
如果在戶外跑行程太熱的話，很推薦來翟山坑道避暑一下，而且是免門票景點
進入坑道需要走上下階梯，之後就會看到壯觀的坑道景象，伴隨著澎湃的海浪聲，感受當時的歷史記憶
湖下海堤
在「湖下海堤」看夕陽是金門最浪漫的行程之一，可以清晰地看到金門大橋，在沙灘上散步、吹風真的再舒服不過了
走到一座廢棄的海巡哨站，往窗邊一站就會有不一樣的驚喜！宛如畫框一般，將人物+金門大橋+夕陽一同捕捉，是最美的風景
太湖打卡點
在金湖飯店出發騎車3分鐘就到囉！住客也可以「免費」租借腳踏車環湖，這裡絕對是金門最熱門的打卡點之一，來到漂浮斑馬線，有種漫步在空中的感覺呢
除了斑馬線之外，還可以拍3D漂浮西洋棋盤、獺上太湖，抬頭望向對面就是太武山喔！金門最高山，也是台灣小百岳之一
小摩洛哥米香蚵嗲
午餐，我們鎖定老街裡的「小摩洛哥米香蚵嗲」，名字聽起來異國風，其實是金門最道地的風味小吃之一
現炸的蚵嗲外酥內嫩，咬下去那股海的鹹香立刻爆開，再配上一旁的辣醬，真的是靈魂組合！
「沙美老街」沒有觀光商圈的喧鬧繁華，反而瀰漫著一股淡淡的懷舊氣息。走在其中，讓人忍不住放慢腳步，細細感受那份老城的靜與美
文章來源：卡夫卡愛旅行
