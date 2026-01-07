金門中正國小111周年 傳唱浯江情
金門縣中正國小即將於3月20日迎來創校111周年校慶，為致敬歷屆校友，校方特別邀請音樂人許翼騰譜曲，並指導學生演唱主題曲《浯江 咱的名字》，希望每一個音符都能貼近土地的聲音，傳遞中正人對母校、對土地、對孩子的深深祝福。
校方指出，中正國小的前身為「浯江小學」，「浯江」對金門人而言，蘊含著深厚的情感連結。浯江溪不只是金門的母親河，並承載著這片土地的溫柔與歷史記憶；對校園而言，浯江是曾經的名字，是走過歲月仍緊緊相繫的根與源；對孩子們而言，它是起點，也是童年記憶裡的溫暖符號。
校長陳為信表示，《浯江 咱的名字》是由音樂人許翼騰譜曲，並親自指導在校學生演唱。紀念曲超越了音樂本身，它融入校園每一段記憶，藉由音樂向孩子和土地傾注的深情。歌曲已完成錄製，將於校慶當天首度公開演唱。
教務主任許凱凌分享，她指導孩子們唱金門話時，看到他們專注、認真的神情，深深感受到孩子們對學校生活的喜愛與認同。這是一種教育上的共鳴，也是語言文化的傳承。
校方強調，這首紀念曲是對歷史的回顧，寄託著對未來的期許，是一份跨越世代的情感連結。透過《浯江 咱的名字》，將歷史、文化、教育理念與師生情感巧妙融合，讓校園成為充滿記憶與希望的地方。
