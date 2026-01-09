金門之光 復元堂走進總統府

復元堂第四代接班人許祖心。（圖：復元堂提供）

創立於清光緒十五年（西元1889年），來自金門、傳承逾一世紀的百年中藥老舖「復元堂蔘藥行」，日前受邀進入總統府，參與「百工百味臺灣老店市集」，與全台獲選2025年「優良老店」及「菁英老店」的業者共同展出。此次活動全台僅16家老店獲邀，復元堂作為少數來自離島的百年中藥品牌，成功走進國家級場域，被視為金門傳統產業的重要代表，堪稱金門之光。

總統府平時並不對外開放，僅於特定活動期間開放舉辦市集，讓民眾得以走進國家重要場域，近距離認識臺灣老店文化。復元堂能以百年中藥老舖之姿進入總統府，不僅是品牌發展的重要里程碑，也象徵地方老店在時代轉型之下，仍能被看見、被肯定，走上國家舞台。

在百年歷史的延續中，復元堂的傳承並非一蹴可幾。近年來，新世代逐步接下老店的日常經營，成長於藥櫃與藥香之間，從小耳濡目染長輩對藥材品質與人情往來的重視。接棒之初，更多的是對這份歷史的敬畏，而非急於改變老店樣貌。

在這樣的心情下，復元堂選擇以溫和的方式前行。保留熟悉的藥香與專業底蘊，也思考如何讓中藥更貼近現代生活，讓忙碌的上班族、年輕家庭，能夠輕鬆地把調養融入日常。透過調整產品形式與使用方式，讓原本被認為距離感較高的中藥文化，重新走進不同世代的生活中。

這樣的轉變，也讓復元堂在近年的展覽與市集中，獲得熱烈回響。

此次走進總統府，對復元堂來說格外具有象徵意義。總統府代表國家歷史，而百年老店則承載地方生活的長時間累積。來自金門的復元堂，能在國家殿堂中被看見，不只是單一品牌的榮耀，也讓更多人看見金門在傳統產業與文化保存上的深厚底蘊。