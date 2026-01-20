金門企業攜手社福團體辦尾牙 邀長者、身障者同樂

（中央社記者吳玟嶸金門20日電）金門圓頭農牧公司主辦公益尾牙市集，邀請晨光基金會服務的150名長者、身心障礙者參與，圓頭董事長薛承琛說，盼參與者在與市集攤主互動中刺激認知，提升與社會連結感。

金門圓頭農牧公司與數家在地商家合作，邀請晨光基金會服務對象參加今天在光華園餐廳舉行「愛心耀晨光，歡喜尾牙暖團圓」同樂會，現場除有美食市集也安排懷舊古早味童玩、拉彩球等互動遊戲。

金門副縣長李文良出席致詞表示，感謝圓頭等商家寒冬送暖，這種回饋社會的精神是企業模範，「公部門也做很多事，可是私人企業、組織在做的可能更細膩、有溫度。」

薛承琛表示，活動有中華美食協會和光華園文創等廠商支持，代表社會已有共鳴，「企業不只要賺錢，更要為社會做一點事。」

根據晨光基金會新聞稿，薛承琛指出，活動設計市集攤位，是希望打破過往尾牙聚餐型式，讓長輩與身心障礙朋友透過「逛市集」過程，體驗挑選美食樂趣，並在與攤主互動中刺激認知，有效提升與社會連結感，達到社會認同與情感支持的效果。

圓頭農牧公司表示，持續串聯更多社會資源投入公益，期望透過多元公益活動拋磚引玉，傳播溫暖至社會各個角落，讓愛心持續在地方綻放。（編輯：李淑華）1150120