金門元旦升旗 5鄉鎮6千人同步健走迎新年

（中央社記者吳玟嶸金門1日電）金門5鄉鎮今天清晨同步舉辦元旦升旗典禮，並串聯全民健走活動，共有逾6000名民眾參與。金門縣副縣長李文良表示，透過推廣全民運動，盼讓金門運動島願景深入每名鄉親生活。

民國115年元旦升旗暨全民健走活動今天上午6時30分在金門各地舉行，李文良率縣府團隊參與金城鎮典禮，行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允、金城鎮長李誠智等也共襄盛舉，現場約有1600人在升旗典禮後參與健走活動。

李文良接受媒體聯訪表示，參與升旗健走活動，不論對國家的慶祝或促進身體健康都是很好活動，希望大家踴躍參加、體會這種共同努力的氛圍。談及2026年展望，李文良說，除延續縣府過往施政方向，金門持續在兩岸事務、金酒與觀光產業上努力，「我想只要把這些做好，金門整個民生經濟基本上就能有好發展。」

金門縣教育處新聞稿中，李文良表示，透過推廣全民運動，期望讓「金門運動島」願景深入每名鄉親生活，讓大家隨時隨地都能享受運動樂趣。

連續參與金城鎮健走活動逾10年的謝姓教師表示，每年都鼓勵同學參加，共同迎接新的1天與新的1年開始，「看到新年曙光就充滿了新希望，1整年都能有好運氣。」

除金城鎮舉辦元旦升旗健走活動外，金寧鄉、金湖鎮、金沙鎮、烈嶼鄉等地也都同步舉辦，各有約1000人、1800人、1300人、1000人共同健走迎接新年。（編輯：黃世雅）1150101