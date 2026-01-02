金門古墓普查邁入最後階段 徵求金沙烏坵線索

（中央社記者吳玟嶸金門2日電）金門傳統聚落、田野常見歷史悠久古墓，文化局推動古墓普查計畫已完成4鄉鎮，今年將調查最後的金沙鎮及烏坵鄉。22日將辦理古墓徵集說明會，歡迎各界提供線索。

金門縣文化局自民國112年啟動「金門縣古墓普查計畫」，分鄉鎮逐年完成金門歷代古墓普查建檔，目前已完成金寧鄉、烈嶼鄉、金城鎮與金湖鎮等4鄉鎮，預計115年度進行金沙鎮與烏坵鄉調查。

文化局透過新聞稿表示，金門傳統聚落或田野間常見古代墳墓，是見證歷史時期變遷，詮釋金門歷史與發展不可或缺實證材料，更是一般人認識先人、傳承祖輩理念最佳途徑。

文化局長陳榮昌指出，金門縣古墓普查計畫已邁入最後1年，為順利推動普查計畫，徵集古墓資訊，文化局將於22日上午在金沙鎮公所辦理「古墓徵集與工作說明會」，並提供線上視訊連結予烏坵鄉親或不便到場民眾參與。

陳榮昌表示，說明會由計畫主持人陳炳容博士及普查團隊說明古墓普查意義及必要性，展示古墓構造及裝飾，並廣泛徵求古墓線索，以充實工作團隊調查對象。

根據文化局新聞資料，說明會資訊及報名可至https://reurl.cc/NNOMdm填寫表單，或電洽082-313456（分機12）報名。（編輯：黃世雅）1150102