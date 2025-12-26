金門國家公園結盟勤業眾信 啟動永續治理與環境管理跨域合作

內政部國家公園署王成機署長（中）見證金門國家公園管理處鄭瑞昌處長（左）與勤業眾信代表李介文執行副總經理（右），代表雙方簽署「環境治理顧問與趨勢交流」合作意向備忘錄並合影。

為強化國家公園在永續治理與環境管理上的前瞻發展，內政部國家公園署王成機署長於今（廿六）日在台北出席見證金門國家公園管理處鄭瑞昌處長與勤業眾信聯合會計師事務所代表李介文執行副總經理，代表雙方共同簽署「環境治理顧問與趨勢交流」合作意向備忘錄，共同為永續環境努力。

王成機表示，國家公園署自成立以來，積極整合跨界保育資源與專業知識，推動企業交流與實務經驗分享，至今已促成五十一件企業ESG合作案例。勤業眾信聯合會計師事務所長期深耕企業永續顧問服務，在淨零轉型、氣候風險分析、永續報告及社會影響評估等領域皆具豐富經驗，雙方此次以「環境治理顧問與趨勢交流」為主軸合作，將導入專業顧問能量，協助金門國家公園以自然為核心的永續治理模式。

金管處長鄭瑞昌表示，金門國家公園於大、小金門所轄範圍達三千六百公頃，約為金門縣總面積一百五十平方公里的四分之 一。金門國家公園一一三年參訪遊客數達一六七萬人，其中以翟山坑道參訪人數最多，金管處未來將與勤業眾信持續深化合作，透過專業知識與顧問支援，建立金門地區「低碳治理、生態共榮」的永續模式，並期能將此合作經驗推廣，成為環境治理與社會責任實踐的新典範。

國家公園署王署長指出，本次合作意向備忘錄的簽署，象徵國家公園署推動「Team國家公園」理念的具體實踐。未來將持續借重勤業眾信在ESG策略、碳管理與永續揭露等專業能力，共同推動國家公園永續管理，建立自然資本管理與ESG導入的示範案例，展現環境永續與社會責任的積極作為，並呼應聯合國永續發展目標（SDGs），攜手促進生態保育、治理透明與產業永續的多贏局面。